Сейчас оспорить решения, которые вынес искусственный интеллект, например автоштрафы, практически невозможно. Решить проблему могут цифровой суд и цифровые адвокаты, считает специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. В интервью "Российской газете" он рассказал, что это такое, зачем Telegram чиновникам и грозит ли нам тотальный контроль.

Правительство утвердило концепцию регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ). С каких шагов начнется ее выполнение?

Дмитрий Песков: У нас уже сложился пакет дополняющих друг друга документов. В частности, принята стратегия по искусственному интеллекту. Вопрос скорее не в документах, а в конкретных действиях. И нужно понимать, что когда мы говорим про искусственный интеллект, то мы говорим не о чем-то далеком, а как раз о том, что уже вошло в нашу жизнь. И когда мы говорим по телефону, и когда мы ищем информацию в интернете - во всех случаях мы используем ИИ. При этом чаще всего мы используем готовые решения, которые созданы не нами, а крупнейшими мировыми технологическими компаниями. Наша задача - чтобы в этих решениях появилась значительная часть компонентов, разработанных в России. Все, что касается вопросов импортозамещения софта, точно так же касается вопросов искусственного интеллекта.

У нас должен быть свой искусственный интеллект: объясняемый, проверяемый, взаимодействующий с нами. Мы должны понимать, каким образом и как принимается решение на основе ИИ, мы должны иметь возможность провести процедуру аудита, проверки, как и что он сделал, и у нас должны быть интерфейсы, с помощью которых мы могли бы задать ИИ вопросы и получить ответы. Следующий шаг - развертывание такого рода решений в конкретной отрасли. Например, понятная каждому человеку сфера - медицина. Когда нам ставят диагноз, мы хотим, чтобы этот диагноз был максимально точным. Для этого недостаточно решения только врача или только ИИ. Нам необходимы системы, в которых люди и искусственный интеллект работают вместе. Точно такая же задача стоит в том числе в образовании. Нам нужно развернуть систему искусственного интеллекта в помощь учителю, но так, чтобы он не заменял учителя. В логистике, в сельском хозяйстве, где уже активно применяются решения на основе ИИ, важно, чтобы ИИ не замещал человека, а помогал ему.

Для того чтобы у нас стало больше проектов, больше решений в сфере ИИ, этой осенью, буквально через месяц, мы проведем образовательный интенсив для тысячи команд, у которых есть проекты из сферы ИИ, прежде всего по машинному обучению и анализу данных. Интенсив называется "Архипелаг 2035", мы приглашаем на отбор всех желающих. В нем может участвовать абсолютно любая команда, любой университет, научный коллектив из любого региона. По итогам интенсива команды получат гранты на развитие проекта, наставника, или заказчика, или инвестора.

Какие российские разработки в области ИИ и в каких отраслях вы считаете наиболее перспективными и почему?

Дмитрий Песков: Россия создала решения по ИИ по всему технологическому фронту. Я думаю, что по этому показателю после США и Китая мы занимаем уверенное третье место.

Дмитрий Песков: Для новой системы госуправления подходят решения на базе Telegram

Самое важное в системах ИИ в массовом сегменте - это системы распознавания. То, что называется компьютерным зрением, компьютерным слухом. Решения в области компьютерного слуха в Национальной технологической инициативе (НТИ) разрабатываются несколькими компаниями, в том числе Центром речевых технологий в Санкт-Петербурге и системами на базе проекта iPavlov, лидером которого является московский Физтех. Системы распознавания лиц - VisionLabs и NTechLab, их владельцами являются "Ростех" и "Сбер", обе компании являются мировыми лидерами. Развернуто уже промышленное внедрение в десятках городов, решения активно продаются за рубеж.

У нас должен быть свой искусственный интеллект - объясняемый, проверяемый, взаимодействующий. Фото: Popba / Istock

В медицине мы сильно отставали, у нас не было практически никаких решений. Но сегодня уже есть, например, платформа медицинского ИИ, которую разрабатывал Сколковский технологический институт в рамках НТИ. Она достойно выглядит на мировом фоне и содержит несколько десятков основных ключевых алгоритмов.

Очень серьезное отставание было в сфере применения беспилотников. Мы все с завистью смотрели на шоу, которое устраивала компания Intel в Сингапуре, когда тысячи дронов, одновременно находясь в воздухе, выстраивали большие красивые фигуры. Пользователи пересылали друг другу эти короткие видео и ссылки с комментариями в духе "у нас-то ничего подобного нет". А в этом году российская компания "Геоскан" побила мировой рекорд Intel по количеству беспилотников, поднятых в воздух. И устроила жителям Санкт-Петербурга такой праздник, которого лишены и жители Шанхая, и жители Сингапура. У нас более 2200 беспилотников находились в воздухе одновременно, выполняли синхронные действия.

"Яндекс", Starline, "КАМАЗ" вывели на дороги общего пользования беспилотные машины. И проехали уже больше миллиона километров, доказав свою способность действовать в сложных условиях, в том числе и зимой, в условиях темноты и снега.

У нас было довольно серьезное отставание в области ИИ для морской навигации. Здесь могу сказать, что "следите за объявлениями", боюсь сглазить, но очень надеюсь, что в ближайшие дни мы услышим о громких прорывах в России в этой сфере. Мы продемонстрируем работающие системы безэкипажного судовождения на основании систем дистанционной связи и ИИ.

Мы очень серьезно продвинулись в системе образования, идет подготовка по решениям в области ИИ в рекомендательных системах на уровне дополнительного образования и университетского образования, которыми занимается Университет 2035. Здесь мы надеемся до конца года продемонстрировать существенное продвижение вперед.

Насколько зависима Россия от иностранного железа и софта? Что нужно сделать, чтобы сократить эту зависимость?

Дмитрий Песков: Самое важное, чему мы научились, это то, что нельзя один раз взять и потратить государственные деньги и получить работающее отечественное ПО. Необходимо, чтобы на это ПО был спрос, а если спроса нет, то вы либо должны всех заставить на него перейти (а это очень плохо), либо разработанный продукт окажется никому не нужным и умрет. Это то, что случилось с отечественной поисковой системой "Спутник". Он оказался невостребованным, хотя с инженерной точки зрения была проделана отличная работа. Чтобы не повторялись такие истории, инвестировать надо в то, что уже продается. Поэтому минцифры выбрало очень правильную политику, и они финансово поддерживают те проекты, у которых уже есть хороший продукт. Вот это здоровый путь импортозамещения.

Какие решения, впервые примененные во время пандемии, на ваш взгляд, будут использоваться и в дальнейшем? Например, контроль за перемещениями граждан.

Дмитрий Песков: Контроль за перемещениями граждан - это настолько неприятная штука, даже для властей, что как только появилась возможность от этого отказаться, власти во всех регионах отказались. Поэтому я очень надеюсь, что нет, наоборот, решения, связанные с контролем передвижения граждан, не войдут в наш повседневный быт по итогам пандемии.

Самое важное, чему мы научились за время эпидемии, это то, что иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на бесконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах - перезваниваясь друг с другом, создавая рабочие чаты. Для новой системы госуправления прекрасно подходят решения на базе Telegram. Если есть какая-то проблема, создали группу, включили туда всех людей, сделали простейший контроль задач, и, что называется, поехало. Вот это более эффективный путь, и мне хотелось бы, чтобы он остался и после пандемии.

В США год работает программа "Все мы", собирающая данные американцев для последующего анализа. Наше общество созрело для такого решения?

Дмитрий Песков: Американский пример очень хорош с точки зрения эффективности. Несмотря на продвинутую систему цифрового контроля, наличие крупнейших в мире технологических компаний, США до сих пор не могут побороть эпидемию коронавируса, которая напрямую паразитирует на социальной связанности людей.

Казалось бы, чем больше общество технологически продвинуто, тем легче побороть пандемию. А в США все наоборот. В этом смысле США переходят для нас, как для страны, так и для граждан, из состояния примера в состояние антипримера. У нас получается "квантовый эффект" в отношении к Америке. Поэтому я бы сказал, что не дай бог, чтобы было как в США. У нас должны быть более эффективные системы, чем есть у них сейчас. Но при этом они должны быть более гуманными и человечными.

Для этого в ситуации с ИИ мы должны иметь возможность защищать свои права как граждане. У нас должны быть площадки, на которых можно пожаловаться на решения, принятые ИИ. Мы прекрасно понимаем, что когда нам приходит штраф за езду не по той полосе, то выписал его точно не тот лейтенант, который указан на этом извещении. Мы понимаем, что за личиной этого лейтенанта прячется совершенно бесчеловечный ИИ, который автоматически распознал неправильное движение и выписал штраф. Этот ИИ залезает к нам с вами в карман и забирает оттуда деньги. Причем еще мотивирует отдать их как можно быстрее.

Нормальной возможности обжаловать решение ИИ у нас сейчас нет. Нам нужна система, где мы могли бы при необходимости не идти в суд, а честно поговорить с этим "Иван Иванычем", например, с помощью "цифрового адвоката". Загрузить этот присланный файл в систему "цифрового адвоката", и пусть уже он вынесет свое независимое суждение. И если "цифровой адвокат" говорит: нет, вы все-таки не нарушали, пусть он возьмет "Иван Иваныча", который выписал это решение, и они пойдут к третьему алгоритму - "Петру Петровичу", натренированному на распознавание именно сложных ситуаций, в которых ошибается первый ИИ, выписавший штраф. Такой искусственный мировой судья. Когда у нас появится такая система, состоящая из контрольно-надзорных органов в виде ИИ, системы цифровых адвокатов в виде ИИ и будет существовать принятие быстрых решений в виде ИИ, мы будем себя чувствовать более защищенными.

Но для этого нам нужны цифровая адвокатура, цифровой суд, цифровой профсоюз. Огромная потребность именно в цифровых профсоюзах, в специально выделенных объединениях людей, которые контролируют, кто какие данные о нас с вами собирает. Кто получает право на их использование. Кому они продаются, перепродаются и т.д., и т.п. Сегодня эта система практически отсутствует.

Какие цифровые страхи есть сегодня у россиян?

Дмитрий Песков: Часть из них является абсолютно необоснованной - 5G, чипирование, а другая - обоснованной. Например, неконтролируемое использование данных, касающихся человека, отдельными государственными структурами, и контроль за использованием этих данных. В ближайшие несколько лет нам предстоит систему законов, систему контроля, защиты интересов каждого гражданина и применение законов в этой сфере где-то создать заново, где-то пересобрать. Это огромный и сложный вызов.

Россия находится на 25-м месте среди 180 стран по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям. Что можно сделать для привлечения хороших ИТ-специалистов в Россию и как удержать тех, которые уезжают работать в Intel, Microsoft и т.д.?

Дмитрий Песков: Эффективно одно - чтобы этих людей нанимали "Яндекс", "Сбер", "Тинькофф", "Газпром" и остальные крупные компании. Востребованность талантов - производная от уровня амбиций экономики. Поэтому по мере того, как мы поднимаем голову, талантливым специалистам будет интереснее оставаться здесь.

Я очень надеюсь, что принимаемые меры по развитию радиоэлектронной промышленности позволят нам оставлять не только специалистов по ИИ, но и по процессорам, разработке плат, сотрудников дизайн-центров и так далее. Для них в стране становится все больше работы. Потребность в этих кадрах остается невероятной. Уровень благосостояния и качества жизни существенно растет, та же Москва с точки зрения привлекательности городской среды прочно вошла в десятку лучших городов мира. Крупные города стремительно подтягиваются, поэтому эту задачу мы решим за несколько лет.

Вот вопрос привлекательности для приезда специалистов из-за рубежа гораздо сложнее. Здесь дела идут не очень, но ключевые меры абсолютно понятны: упрощение визового въезда и стимулирование людей приезжать к нам учиться и заканчивать наши университеты. Федеральный проект по экспорту образования позволяет надеяться, что число таких людей значительно вырастет. Дальше, если заработают такие меры, как предоставление гражданства тем, кто хорошо учился в российских университетах и хочет у нас остаться, то и привлекательность страны как места работы тоже вырастет.