В Египте показали содержимое гроба "смотрителя престолов"

Египтологи впервые показали артефакты, которые были извлечены из гробницы верховного жреца бога Джехути, занимавшего пост "смотрителя престолов".

Как уже рассказывала "РГ", саркофаг был найден в сентябре 2020 года археологической миссией Министерства по делам древностей Египта. Его нашли в провинции Эль-Минья, он находился на дне пятиметрового засыпанного мусором колодца.

Было установлено, что гроб принадлежал верховному жрецу бога Джехути, который также занимал должность "Великого Кхума, смотрителя престолов". И вот теперь Министерство по делам древностей показало артефакты, которые были найдены при изучении этого захоронения.

В саркофаге жреца находилась целая коллекция амулетов и фигурок священных скарабеев разных форм и размеров. По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, некоторые амулеты выполнены в форме сердца.

Один из амулетов изображает голову Хатхор - одной из главных богинь Древнего Египта. В египетской мифологии она была богиней неба, радости, любви, материнства, плодородия, веселья и танцев. Другие амулеты изображают четырех сыновей бога Гора.

Также в большом количестве в саркофаге находились амулеты, выполненные в виде священных скарабеев. Это был неотъемлемый ритуальный атрибут, который обязательно использовался при погребении высших сановников.

Еще один обязательный предмет - погребальные статуэтки ушебти. В могиле они также находились в большом количестве. Это были своего рода идолы, призванные помогать погребенному в загробном мире. Кроме того, с помощью таких статуэток накладывались различные заклинания.

К слову, археологи еще не до конца изучили данный участок. Сообщается, что рядом была обнаружена еще одна могильная шахта глубиной 10 метров. Она представляет собой большую погребальную камеру с тремя нишами, закрытыми каменными балками. В ближайшее время археологи планируют убрать камни и посмотреть, что скрыто в нишах.

Добавим, что в вышеописанном саркофаге покоятся останки человека по имени Джехути Умм Хотеб. Он жил в период правления XXVI династии фараонов, которая также называется Саисской династией (около 685-525 гг. до н.э.). Это была последняя из местных династий, правивших Египтом до персидского завоевания.