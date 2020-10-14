Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья

Льготная ипотека простимулировала рост объемов строящегося жилья, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

С начала года была тенденция к уменьшению объемов строительства, отметил он. Если в январе в стройке находилось 107 млн кв. м жилых домов, то сейчас это лишь 98,5-99 млн. Это говорит о том, что застройщики не верили, что рынок в кризис будет развиваться. Но в сентябре рынок начал оживать - за сентябрь добавилось 3 млн кв.м новых проектов строительства, сказал вице-премьер.

Увеличение предложения жилья нужно для того, чтобы не росли цены на квартиры, отметил Хуснуллин. "Одна из ключевых задач льготной ипотеки - стимулирование предложения. Чтобы инвесторы понимали, что надо вкладываться в строительство жилья, что государство будет поддерживать и в дальнейшем спрос", - сказал он.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки, которая должна была завершиться 1 ноября, до середины 2021 года.