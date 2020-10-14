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14.10.2020 18:38
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5%

Текст: Марина Трубилина

Продление программы льготной ипотеки позволит снизить средневзвешенную ставку выданных кредитов на первичном и вторичном рынке до 7,5%, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: mos.ru
Объем выдачи ипотеки в сентябре достиг почти полутриллиона рублей

"Ипотека под 6,5% действительно оказала значительное влияние на строительный рынок. Мы видим, что она очень востребована среди россиян. С ее помощью жилищные условия улучшили уже около 220 тысяч семей. Выдано кредитов на 631 млрд рублей", - сказал он по итогам совещания президента с членами правительства, на котором глава государства предложил продлить программу до 1 июля 2021 года.

Расходы на программу в 2020 году, по словам Хуснуллина, будут ниже запланированных в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.

"Благодаря в том числе этой программе ставки по ипотеке упали до исторического минимума и до конца года будут составлять около 7,5% годовых, а на первичном рынке жилья - около 6%", - добавил он.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Вице-премьеры

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