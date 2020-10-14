Hyundai выпустит приложение по продаже автомобилей с пробегом

Компания Hyundai анонсировала появление приложения Uka для смартфонов по продаже автомобилей с пробегом.

Все реализуемые на фирменной платформе подержанные модели Hyundai будут обладать максимально прозрачной историей.

Помимо этого, корейская марка уже с 1 декабря 2020 года начнёт в России онлайн-продажу новых машин. Сервис запустят на официальном сайте Hyundai.

Клиентам станет доступна дистанционная покупка почти всех автомобилей бренда как за собственные средства, так и в кредит.

Сегодня в рамках онлайн пресс-конференции "Год Hyundai Mobility в России: первые итоги" управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев заявил, что через пять лет до половины продаж Hyundai будут осуществляться дистанционно.