Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.10.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai выпустит приложение по продаже автомобилей с пробегом

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai анонсировала появление приложения Uka для смартфонов по продаже автомобилей с пробегом.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen подтвердил, что кроссовер Taos появится в России

Все реализуемые на фирменной платформе подержанные модели Hyundai будут обладать максимально прозрачной историей.

Помимо этого, корейская марка уже с 1 декабря 2020 года начнёт в России онлайн-продажу новых машин. Сервис запустят на официальном сайте Hyundai.

Клиентам станет доступна дистанционная покупка почти всех автомобилей бренда как за собственные средства, так и в кредит.

Сегодня в рамках онлайн пресс-конференции "Год Hyundai Mobility в России: первые итоги" управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев заявил, что через пять лет до половины продаж Hyundai будут осуществляться дистанционно.

#Hyundai