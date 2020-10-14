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Илон Маск станет главным героем сериала HBO

Новости
    14.10.2020, 14:43
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/ Ringo H.W. Chiu, File Фото: AP Photo/ Ringo H.W. Chiu, File
Фото: AP Photo/ Ringo H.W. Chiu, File

49-летний американский миллиардер, инженер, предприниматель и известный сердцеед Илон Макс станет героем сериала на канале HBO.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Variety, в основу шоу ляжет книга Эшли Вэнс об истории создания компании Маска - Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future. Разработке сериала уже дана отмашка.

Сценарий напишет Даг Джанг, известный по "Охотникам за разумом", "Банши" и "Парадоксу Кловерфилда". Продюсеры - Джанг и актер Ченнинг Татум. Участие в предприятии самого Маска пока под вопросом. Как и то, кто его сыграет.

Сроки и дата премьеры шоу, рассчитанного на шесть эпизодов, не обозначены. Тем временем кстати будет напомнить, что именно Маск стал прототипом образа Железного человека Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего, - как рассказывал режиссер Джон Фавро, Маск, большой фанат комиксов Marvel, действительно помогал им в работе и разрешил снимать на территории его SpaceX. Причем совершенно бесплатно. А после зашел на камео в сиквел.

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