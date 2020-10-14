"Письма счастья" со штрафами начнут получать автолюбители, помывшие машину в реке, припарковавшие железных коней на газоне, тротуаре, детской или спортивной площадке. Или как-то иначе нарушившие правила благоустройства и человеческого общежития. После принятия нового КоАП подобные нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами.

Новость прозвучала в ходе семинара-совещания в Совете Федерации. Как рассказал советник министра юстиции России Денис Новак, решено отказаться от идеи прописать детально нарушения в сфере благоустройства. Так что в Кодексе не будет нашумевших в ходе общественного обсуждения статей, наказывающих за автохлам во дворе, сосульки на крышах, мусор в неположенном месте и т.п.

Вместо этого предложена гибкая схема: в КоАП останется одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства, а на местах власти уже будут конкретно прописывать, что можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье КоАП будет наказывать за нарушение правил благоустройства владельцем автомобиля. В каждом регионе своя специфика, и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для страны. Например, где-то актуальна проблема автостарья во дворах многоквартирных домов. Железные кони могут годами ржаветь и портить настроение жильцам. Но если оставить статью в том виде, как предлагалось ранее, то под нее будет попадать и сельский житель, у которого во дворе лежит дедушкин "Запорожец" без колес. Будет грозить штраф и фермеру, поставившему во дворе трактор и снявшему с него колеса.

Поэтому решено оставить детализацию правил местным властям, им у себя виднее. Скажем, для Амурской области представляет проблему парковка на хозяйственно-бытовых площадках. Если новая схема, предлагаемая разработчиками нового КоАП, будет принята, региональные законодатели вполне смогут внести в запретные списки и такие площадки.

А фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических камер. Так что водитель сможет затем получить по почте фото и полюбоваться, как его автомобиль смотрится на тротуаре. Услуга платная: придется заплатить штраф.

Предложенная модель позволит избавить регионы от старой головной боли: на местном уровне регулярно принимаются законы, наказывающие за ту же парковку на газоне, но затем суды отменяют эти нормы. Мол, у регионов нет полномочий вводить такие санкции. Причем практика противоречива. Как рассказали эксперты, один и тот же закон, слово в слово, суд может отменить в одном регионе, но признать правильным в другом.

"Большая часть регионов столкнулась с тем, что установить ответственность за целый ряд нарушений оказалось либо затруднительно, либо невозможно", - подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.