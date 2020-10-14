Лавров рассказал о вкладе Путина в переговоры по Карабаху

Президент России Владимир Путин в решающий момент внес вклад в исход переговоров по Нагорному Карабаху, которые раннее прошли в Москве. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Напомним, что переговоры на московской площадке с участием министров иностранных дел Армении Зограба Мнацанакина и Азербайджана Джейхуна Байрамова, прилетевших в российскую столицу 9 октября, затянулись почти на одиннадцать часов и завершились уже за полночь.

Сергей Лавров, выступавший на них посредником, рассказал, что президент России Владимир Путин "контролировал ночные бдения" и дважды разговаривал по телефону с главой МИД РФ "уже глубоко в ночи", передает kp.ru. По словам Лаврова, участие Путина сыграло роль в "решающий момент". Кроме того, на связь с коллегами выходил министр обороны России Сергей Шойгу. Итогом стало согласование и подписание декларации, предполагающей скорейшее прекращение огня. Однако вскоре обе стороны конфликта обвинили друг друга в срыве перемирия.