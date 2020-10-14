Лидер КНДР посетил пострадавшую от тайфуна провинцию

Лидер КНДР посетил расположенную на востоке страны провинцию Хамгён-Намдо, больше всего пострадавшую от двух тайфунов в августе и сентябре. Ким Чен Ын поручил обеспечить местных жителей, оставшихся без крова, питанием и предметами первой необходимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава республики оценил качество проведенных работ по ликвидации последствий непогоды. В частности, он похвалил военнослужащих, которые помогли строителям отремонтировать разрушенные стихией сооружения. Напомним, тайфун "Майсак" повредил более двух тысяч домов в КНДР. Также пострадали десятки общественных зданий, дороги и мосты.