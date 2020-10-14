Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери

"Самой святой миссией на Земле" назвал Александр Лукашенко материнство в поздравлении, которое он направил соотечественницам 14 октября в связи с Днем матери, которое почти четверть века внесено в Беларуси в число особо торжественных дат.

"Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям", - говорится в приветственном адресе, который излагает его пресс-служба.

Отметил президент высокую и ответственную роль матерей в сохранении исконных традиций. "Из семей, в которых родители учат своим примером почитать старшие поколения, гордиться историей и достижениями страны, уважать национальную культуру и любить родную землю, формируется духовно сильный независимый народ", - подчеркнул глава государства.

Особые слова признательности он адресовал многодетным матерям. "Благодаря вам продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси", - констатировал Лукашенко, заверив, что "государство всегда будет оказывать поддержку семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах".

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", по данным переписи населения прошлого года, в РБ проживает чуть больше пяти миллионов женщин, или 53,8 процента населения страны. Если еще два года назад, констатируют социологи, 59 процентов белорусских женщин имели одного ребенка, 33,3% - двоих, а 7,7% - троих и более, то в истекшем году их было уже 58,5%, 33,8% и 7,7% соответственно.

А впервые в республике стали мамами в прошлом году 33,9 тыс. женщин. И еще один дополнительный штрих к республиканской статистике: на свет в прошлом году появилось 1056 двойняшек и тройняшек.

Александр Лукашенко пожелал всем соотечественницам и их близким здоровья, счастья и благополучия. "Наши дорогие мамы! Примите низкий поклон за ваши труд, заботу и бесконечную материнскую любовь", - резюмировал глава государства.