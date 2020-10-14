Мифы о вождении, которые приводят к авариям

Навыки вождения преподаются в автошколе, а вот "вредные советы" бывалых водителей, которые преподносятся как жизненная мудрость, передаются из уст в уста. Эти народные мифы никакого отношения к водительскому мастерству не имеют и только лишь повышают аварийность на дорогах.

К примеру, совет не открывать окна целиком родился у водителей старых "Волг". Машина чувствительно реагировала на воздушные потоки, возникающие при нарушении аэродинамики кузова. Если на трассе по встречной полосе ехал грузовик, то из-за разницы давлений легковой автомобиль кидало из стороны в сторону, это запросто могло привести к аварии.

В современных автомобилях аэродинамика стала гораздо лучше, однако отголоски эффекта можно наблюдать все равно. Особенно ярко можно почувствовать это явление во время обгона фуры и появления встречного грузовика.

Если водитель начнет дергать руль из-за резких порывов воздуха, то запросто попадет в аварию. Не нужно закрывать окна и раскачивать автомобиль дополнительно, нужно держать руль прямо, какие бы воздушные потоки его не сбивали с пути, пишет aif.ru.

Еще один "вредный совет" - не тормозить на повороте. Он родился из-за поведения отечественных машин, не оборудованных АБС. При резком торможении во время виража автомобиль запросто терял управляемость. То же самое происходило на подмерзших участках дороги.

Современные машины, где есть антиблокировочная система тормозов, так себя не ведут. Они не допускают молниеносной блокировки тормозящего колеса, поскольку электроника просчитывает усилие, возникающее на колодках, и сжимает диски, чтобы не допустить разворотов кузова.

Немного притормозить перед поворотом можно и нужно: благодаря этому передние колеса чуть сильнее прижимаются к асфальту, улучшается реакция машины на работу руля.

Еще есть совет не бросать газ на виражах. Но, как правило, говорящий не уточняет, до какого предела нужно давить на педаль. На высоких скоростях запросто можно улететь в кювет. Для начала перед поворотом нужно сбросить скорость, а не следить за тягой.

Небольшой газ нужен во время выхода из поворота, этот момент на ведущих колесах позволяет компенсировать небольшой занос и вернуть машину на прямой участок дороги. Со всей силы давить на педаль здесь тоже не стоит: в водительском мастерстве важна мера.