Недвижимость

Может ли российский пенсионер купить сельский дом в Беларуси?

"У меня в Беларуси родня, сам я российский пенсионер. Хочу рядом с родней купить сельский дом с землей, но переезжать на постоянное место жительства пока не планирую. Возникают вопросы. Какие ограничения есть для пенсионеров при покупке недвижимости? Сколько я могу находиться в Беларуси и смогу ли я оставить этот дом в наследство? Спасибо. Василий Петрович О."

Никаких ограничений на покупку недвижимости для российских пенсионеров в Беларуси нет.

Вы можете купить дом на тех же условиях, что и белорусские граждане. Единственное ограничение касается земельных участков. В соответствии с законодательством при покупке индивидуального жилого дома земля, на которой он расположен, передается иностранному гражданину не в собственность или пожизненное наследуемое владение, а в долгосрочную аренду. Максимальный срок аренды составляет 99 лет. Другими словами, землю вам необходимо будет оформить в аренду.

Жить в купленном доме вы можете столько, сколько сочтете нужным. По приезде в Беларусь россияне обязаны зарегистрироваться по месту жительства не позднее 90 дней со дня прибытия. Если вы планируете проживать в Беларуси более трех месяцев, вам необходимо будет оформить временное разрешение на проживание в Беларуси. Оно выдается на срок до одного года. По истечении срока действия документа его можно продлить.

Дом, который вы приобретете в Беларуси, потом можно будет подарить или завещать по наследству. Причем оформить документы на право наследования или дарственную вы можете как в России, так и в Беларуси.

Кошелек

Обязан ли белорус в России оформлять банковскую карту для получения зарплаты?

"Я белорус, но сейчас живу и работаю в России. Зарплату на нашем предприятии я всегда получал в кассе, а сейчас работодатель заявил, что теперь зарплату буду получать на банковскую карточку. Это сделано в связи с коронавирусом. Скажите, законно ли это и обязан ли я оформлять банковскую карту для получения зарплаты? Илья П."

Согласно российскому законодательству, в частности статье 136 Трудового кодекса РФ, "заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором".

Таким образом, работодатель может выплачивать вам зарплату как в кассе, так и переводить ее на банковскую карту. При этом для того, чтобы заработная плата была выплачена путем перечисления в кредитную организацию, необходимо ваше письменное заявление, а также наличие соответствующих положений о способе выплаты заработной платы в коллективном или трудовом договоре.

Работодатель не имеет права заставить вас выбрать конкретный банк. Вы можете предоставить реквизиты того банка, который будет удобен именно вам. Оформлять банковскую карту для получения зарплаты вы тоже не обязаны. Но ситуация с коронавирусом действительно непростая. Поэтому большинство организаций в России при оплате услуг и товаров стараются для вашей же безопасности делать это, не используя наличные деньги. Поэтому рекомендуем вам все же оформить банковскую карточку для получения заработной платы.

Правила

Может ли белорус в России получить электронную подпись?

"Собираюсь оформить вид на жительство в России, сама я белоруска. Знаю, что сейчас многие документы россияне подписывают электронной подписью. Могу ли я тоже оформить электронную подпись, чтобы не мотаться по инстанциям? Алла В."

Да, вы так же, как и россияне, можете оформить электронную подпись.

Для этого вам понадобится паспорт, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Если двух последних документов у вас нет, то вы также без проблем можете их оформить. В российском электронном документообороте применяются два вида электронной подписи: простая и усиленная электронная подпись (может быть квалифицированной и неквалифицированной). Они отличаются степенью защиты и областью применения.

Простая электронная подпись - это, по сути, комбинация логина и пароля. Она используется, например, для получения госуслуг на портале мэра Москвы. Усиленная неквалифицированная электронная подпись - это две уникальные последовательности символов: ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи. Такая подпись более защищена, с ее помощью вы сможете получать услуги, например, на сайте ФНС в России. А вот усиленная квалифицированная подпись - это, по сути, аналог собственноручной подписи. Например, на сайте Росреестра РФ большинство услуг предоставляется тем, у кого есть данная подпись. Выдать такую подпись может только удостоверяющий центр, имеющий аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сертификат выдается на USB-носителе. Для его использования в ряде случаев может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения. Стоимость услуги по предоставлению электронной подписи зависит, в частности, от области ее применения.