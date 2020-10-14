Началась процедура банкротства китайского автопроизводителя Lifan

Суд китайского города Чунцина начал рассматривать заявление о банкротстве автомобильной компании Lifan Motors.

Заседанию предшествовали два месяца подготовительной работы, до 30 сентября суд принимал заявления от кредиторов компании, пишут китайские СМИ.

Всего подано 489 требований на общую сумму 1,128 млрд юаней (около 167,6 млн долларов). Из них подтверждены требования на 700 млн юаней (примерно 104 млн долларов). Отдельным блоком идут 162 неурегулированных гражданских и арбитражных иска на 870 млн юаней (129 млн долларов).

Автопроизводитель является частью концерна Lifan Holdings, в прежние годы одного из крупнейших производителей мотоциклов в мире, но сама материнская компания в августе была признана неплатежеспособной.

Источником проблем Lifan являются неэффективный менеджмент и неконкурентоспособность его продукции. Фирма, основанная предпринимателем Инь Миншанем, пошла ко дну после того, как он отошел от оперативного управления и привлек к руководству холдинга своих детей и супругу.

По мнению независимых китайских экспертов, собственными силами Lifan Motors уже не выберется из кризиса. Его ждут распродажа активов и поглощение более успешным автопроизводителем. Одним из возможных покупателей Lifan недавно называли Geely, но обе стороны это отрицают.

Lifan неплохо известен в России своими недорогими легковушками и кроссоверами - в нулевые они пользовались высоким спросом и даже выпускались по контракту на мощностях завода Derways в Карачаево-Черкесии (объявлен банкротом в феврале 2020 года).