Оксана Солопова - о том, как и чему мы учимся друг у друга

Оксана Вячеславовна, в своем выступлении на Форуме регионов вы говорили о необходимости сближения образовательных стандартов двух наших стран. Но только ли из-за их различия белорусы неохотно едут на учебу в Россию?

Оксана Солопова: Весь мир понимает, как это, честно говоря, выгодно - открытая образовательная система, взаимопроникновение образовательных процессов, студенческая мобильность. На этих принципах строится Болонская система. Прямое признание дипломов, студенческие обмены, практики, стажировки, межвузовские магистерские программы, совместные исследовательские проекты - все это из списка дел, гарантирующих высокое и системное развитие любой страны.

Все это есть и в нашем российско-белорусском межвузовском сотрудничестве, но требует оптимизации, интенсификации и дополнительного финансирования. Надо признать, что опыт реформирования образовательной системы у российской стороны сегодня достаточный. Мы набили много шишек и готовы делиться своим опытом и достижениями, не скрывая ошибок и неудач именно потому, что достижения наши бесспорны и весомы.

Учиться в Европу часто едут молодые люди, ориентированные на миграцию. Мы же готовим высококлассных специалистов для родины.

В этом процессе белорусское государственное двуязычие - показатель не только высокого уровня исторической ответственности, но и разумной практичности белорусского народа, которая открывает равные образовательные возможности и россиянам в РБ, и белорусам в РФ.

А для чего нужны средства?

Оксана Солопова: Полагаю, говорить о формировании открытого единого для россиян и белорусов образовательного пространства без контрольных цифр приема - пустое и бессмысленное занятие.

Необходимо увеличение объема целевого набора для белорусских студентов в вузах России и для российских студентов в вузах Беларуси. Любые высокие призывы ничто, если не базируются на конкретных шагах. Вот с этого и надо начинать. Выделить бюджетные места в вузах России и Беларуси для белорусов и россиян соответственно; обеспечить широкую информационную поддержку этих мер и списка означенных вузов в СМИ и в интернет-пространстве. В востребованности таких действий в обеих странах нет никаких сомнений.

Но будет ли спрос на такие образовательные программы? Белорусская молодежь сейчас охотнее едет учиться в Европу...

Оксана Солопова: Почему-то предполагается, что одно мешает другому. Вовсе нет. Уровень подготовки специалистов с высшим образованием и в Европе, и в Беларуси, и в России исключительно высок. Есть один нюанс. Признаемся, что учиться в Европу часто едут с надеждой там остаться, то есть молодые люди, ориентированные на миграцию. Отдельный опыт МГУ позволяет гарантировать не только прогнозируемую высокую востребованность и результативность совместной деятельности российских и белорусских вузов, но и подготовку высококвалифицированных специалистов для родины. Это исключительно важно! Международная совместная магистерская программа МГУ и БГУ "История белорусской диаспоры" с двойным дипломом, открытая в 2019 году, тому доказательство. Она стала новым форматом сотрудничества в образовательной сфере Союзного государства. В этом году состоялся второй набор на программу, при поступлении на нее был уверенный конкурс, заинтересованность в программе была явлена и в рамках Универсиады-2020. Сегодня белорусские ребята, магистранты второго курса, проходят обучение в Москве, вместе с ними и россияне, и все они вместе только что вернулись после семестрового обучения в Минске. Первокурсники-россияне готовятся после Нового года уехать для продолжения обучение в Минск, в БГУ.

Насколько я знаю, отношения между МГУ и БГУ не ограничиваются лишь созданием совместных учебных программ...

Оксана Солопова: В московском университете совместно с белорусскими коллегами разрабатывают и выполняют проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития наших стран. Ментальная, корневая близость наших научных школ - залог результативности этих проектов. Географические факультеты МГУ и БГУ сотрудничают в области туризма, демографии, гидрометеорологии. Учеными геологического факультета МГУ и Белорусского национального технического университета разработана лабораторная технология выращивания монокристаллов с заданными свойствами. На их основе создан уникальный лазер для лечения глаза. Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, разработка новейшего оборудования и методик лечения, вопросы безопасности ядерной энергетики - все это является научным направлением работы коллективов ученых России и Беларуси, а в МГУ эта проблематика системно разрабатывается на химическом факультете, на факультете почвоведения. Эти и другие проекты были представлены ректорами наших вузов в рамках Дней дружбы МГУ и БГУ в прошлом году. Были представлены многие другие российско-белорусские межвузовские проекты и на Форуме регионов Беларуси и России в Минске. По сути, можно говорить о системности такого взаимодействия, не хватает только информационной и финансовой поддержки этих инициатив...

Знаю, что МГУ также активно сотрудничает с белорусской диаспорой...

Оксана Солопова: Исторический факультет МГУ стал первым учреждением высшего образования, где после дезинтеграции СCСР стали заключаться договоры о сотрудничестве с национально-культурными общественными объединениями. Было понимание, что этот ресурс гражданского общества России поможет нам сохранить гуманитарные связи с преподавательским и академическим сообществом новых государств. И мы не обманулись. К слову, первые договоры были заключены именно с организациями белорусской диаспоры. Белорусы России - равноправные партнеры, активные участники гуманитарного сотрудничества, взаимодействия России и Беларуси как для российской, так и для белорусской стороны. Члены белорусской диаспоры представляют наши совместные проекты в Совете при президенте РФ по межнациональным отношениям, в Консультационном совете белорусов зарубежья при МИД Беларуси. А председатель национальной автономии Белорусов России академик РАО Сергей Кандыбович входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.