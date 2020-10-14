Распоряжение губернатора Омской области от 13 октября 2020 года № 121-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 6:

- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

" 4) при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки).";

2) в пункте 8:

- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям в случае, если штатная численность их работников составляет более 50 человек, не реже 1 раза в 2 месяца обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

- после абзаца первого подпункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

" - перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы;";

3) в пункте 10:

- в абзаце первом слова "деловых и конгрессных мероприятий с численностью участников до 50 человек при условии проведения в отношении участников данных мероприятий тестирования на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также" исключить;

- абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) деловых, спортивных (с численностью участников свыше 50 человек), зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.";

- в подпункте 3 слова "и спортивных" исключить;

4) пункт 16 после слов "центры занятости населения" дополнить словами ", органы записи актов гражданского состояния Омской области".

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







