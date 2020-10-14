Пласидо Доминго: Нет ни одной партии, об исполнении которой я бы пожалел

Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, кажется, достиг всего, но не собирается почивать на лаврах. Даже переболев коронавирусом, при первой возможности он вернулся к репетициям. О том, почему он никогда не сожалеет об исполненных партиях, как пережил вынужденную изоляцию и кого из композиторов он больше любит, Пласидо Доминго рассказал в интервью ТАСС.

Доминго - стопроцентный трудоголик, не умеющий отдыхать даже во время болезни. "У нас с женой был COVID-19, - уточнил исполнитель. - Болезнь и изоляция позволили нам оценить более простые вещи, дали нам новую энергию и волю к жизни и, прежде всего, еще больше укрепили связь между нами и близкими, которых мы не могли увидеть и обнять в те дни".

После выздоровления Доминго стал больше времени посвящать упражнениям и физической активности. И как только смог вернулся к репетициям, начал изучать новые фортепианные пьесы.

За свою карьеру испанский тенор исполнил огромное количество партий. Есть среди них и те, которые исполнялись всего лишь раз по особому случаю, и певец к ним больше никогда не возвращался.

"Но нет ни одной партии, об исполнении которой я бы пожалел. Прежде чем согласиться на дебют, я убеждаюсь, что партия подходит мне и что я смогу исполнить ее на сцене", - рассказывает он.

Каждый раз, выбирая для себя новую партию, Доминго влюбляется в ее автора. Но два композитора оказались наиболее тесно связаны с его карьерой, это Мусоргский и Чайковский. Однако любимую оперу Доминго выбрать не может, потому что "это было бы несправедливо по отношению к остальным" произведениям.

В ближайших планах у Доминго - дебютировать с оперой "Велизарий" Доницетти, где он впервые исполнит партию в качестве баритона. Также он хотел бы исполнить партию Дона Карлоса де Варгаса в опере Верди "Сила судьбы".

Для успешного выступления артисту нужны зрители, в этом Доминго убежден. "Без публики нет энергетики и адреналина. Пока, несмотря на ограничения для обеспечения безопасности всех зрителей, мне не приходилось петь в полностью пустом театре. Публика - часть спектакля, которая оживляет сцену каждый вечер: хотя людей в зале меньше, я чувствовал все тепло публики, как если бы в зале был аншлаг", - отметил он.

Пласидо Доминго верит в то, что человек учится только на своих ошибках и только так растет. "Мне пророчили, что моя карьера будет короткой, особенно после того, как я дебютировал в "Отелло" в возрасте 34 лет. Я был убежден, что это был подходящий момент. И в конце концов то, что могло показаться большой ошибкой, оказалось мудрым выбором. Так что трудно давать советы", - сказал он.