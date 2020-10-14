Премьер Киргизии рассказал о возможной отставке президента страны

В республике в ближайшие часы может быть решен вопрос отставки Сооронбая Жээнбекова с поста главы государства. Об этом на пресс-конференции заявил назначенный премьер-министром Киргизии Садыр Жапаров.

"Все киргизстанцы хотят, во-первых, отставки президента, во-вторых, отмены итогов выборов. И третье требование - чтобы Садыр Жапаров стал премьером. После пресс-конференции я намереваюсь пойти к Сооронбаю Жээнбекову и решить до вечера вопрос его отставки с поста президента. В стране должна быть стабильность", - заявил Садыр Жапаров.

Напомним, ранее парламент единогласно проголосовал за кандидатуру Садыра Жапарова, рекомендованного на пост премьер-министра.

Вместе с тем действующий на настоящий момент президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "Об освобождении некоторых членов правительства Киргизской Республики".

В то же время в Бишкеке начался митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова. По мнению собравшихся, он не может уходить в отставку в такой сложный для страны период. Участники акции считают, что Садыр Жапаров, как премьер-министр, должен поддержать действующего президента.