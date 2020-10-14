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14.10.2020 18:03
Рубрика: В мире

Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Такое решение было принято после совещания с премьер-министром КР Садыром Жапаровым.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

"Сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьер-министра страны. На встрече премьер-министр озвучил свое требование - президент должен уйти в отставку сегодня вечером. Однако Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - заявила пресс-секретарь главы Киргизии Толгонай Стамалиева.

Фото: Абылай Саралаев / ТАСС
Парламент Киргизии утвердил Жапарова в должности премьера

Напомним, в Киргизии 4 октября 2020 года прошли парламентские выборы, итоги которых спровоцировали массовые беспорядки и политический кризис. 8 октября 2020 года парламент страны пытался рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту, однако решение так и не было принято.

9 октября 2020 года Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к народу Киргизстана, в котором признал, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, и он готов пойти на определенные шаги для ее урегулирования.

"Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики", - говорилось в заявлении Жээнбекова.

Сооронбай Жээнбенков является пятым президентом Киргизии. Он вступил в должность 24 ноября 2017 года после победы на выборах, сменив на этом посту Алмазбека Атамбаева, впоследствии осужденного на 11 лет за коррупцию.

В мире экс-СССР Киргизия Ситуация в Киргизии после парламентских выборов

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