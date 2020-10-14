Путин поддержал идею разрешить ряду предприятий Украины поставки в Россию

Россия готова к восстановлению полноформатного экономического взаимодействия с Украиной, заявил президент Владимир Путин. Пока что он согласился на предложение премьер-министра Михаила Мишустина в качестве жеста доброй воли снять ограничения с поставок продукции трех украинских предприятий.

На прошлой неделе в Москве активные переговоры с руководством нашей страны вел глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Он обратился за возможностью снять ответные санкции с ряда предприятий Украины, чья продукция в большом количестве шла на российский рынок.

На совещании у президента Михаил Мишустин предложил сделать исключение для трех организаций - Рубежанского картонно-тарного комбината, компании "Брацлав" и Барского машиностроительного завода. Он пообещал, что интересы отечественных производителей будут соблюдены в полной мере. "И в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги, - добавил Мишустин. - Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран". Владимир Путин идею поддержал, назвав ее первым шагом и жестом доброй воли со стороны России.

Президент напомнил, что не Россия вводила первой ограничения. "Все действия с нашей стороны носят ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", - заявил он.