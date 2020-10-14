Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов

Вопрос повышения защищенности прав вкладчиков стал одной из тем встречи президента с членами правительства в режиме видеоконференции.

С октября увеличено страховое возмещение для отдельных категорий граждан до 10 млн рублей, констатировал Владимир Путин и передал слово главе Минфина.

Антон Силуанов сообщил, что правительство постоянно реализует меры по повышению уровня защищенности прав вкладчиков. Так, с 1 октября страхование распространяется и на средства на счетах граждан от продажи жилья, и полученных как наследство, и на соцвыплаты, и на субсидии, которые люди получают от государства. А также - на деньги, которые приходят гражданам по решениям суда. Здесь лимит составляет 10 млн рублей.

"Впервые вводится страхование средств для благотворительных фондов, религиозных организаций и ТСЖ", - продолжил министр. Лимит - 1,4 млн рублей.

Эти меры призваны повысить доверие населения к банковской системе, резюмировал Силуанов.

"Надо получше информировать граждан, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать, - указал президент. - Тогда и экономическая активность, может быть, будет более высокой".