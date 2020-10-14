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14.10.2020 20:01
Рубрика: Власть

Путин внес в Госдуму проект о Госсовете

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете РФ. Документ существенно расширяет полномочия этого органа, поднимает его статус.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Проект был внесен президентом в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции, заявил журналистам глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года. По действующему законодательству, это совещательный орган, который оказывает содействие главе государства. Однако в связи с принятием поправок в Основной Закон Госсовет приобретает новый статус.

Как сообщил Крашенинников, законопроектом определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа. В своих решениях он сможет указывать на необходимость законодательных изменений. Согласно законопроекту, если Госсовет примет решение, что они нужны, проект соответствующего акта должен быть внесен в Госдуму.

Кроме того, Госсовет сможет направлять рекомендации в кабмин, регионы и муниципалитеты по вопросам стратегического планирования. Этот орган также сможет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, имеющих "общегосударственное значение", а также обсуждать основные параметры проекта федерального бюджета.

Государственный совет будет уполномочен и обсуждать основные вопросы кадровой политики в России. Он сможет участвовать в разработке критериев эффективности региональных и местных властей, а также оценивать показатели. Президент будет иметь право возложить на совет и другие дополнительные задачи, имеющие важное государственное значение.

Этот орган, как и следует из поправок в Конституцию, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики, а также социально-экономического развития государства. С этими целями его формирует президент - он же возглавляет этот орган. В состав Госсовета входят премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента, губернаторы. Кроме того, по решению президента в этот перечень могут быть включены и другие лица.

Отдельно отмечается, что члены Госсовета не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

В законопроекте также определено, как формируются рабочие группы и комиссии Госсовета, и прописан ряд других организационных нюансов.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Павел Крашенинников подчеркнул, что Госсовет не дублирует функционал других органов власти. "Речь идет о разных задачах и функциях, - пояснил он. - Это орган при президенте, созданный, в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений". Глава комитета считает, что обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны.

Поправки также прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "В случае принятия закона, региональные власти получают дополнительные возможности по выражению своих интересов на федеральном уровне", - отметил он в комментарии РИА Новости. В первую очередь, интересы регионов будут лучше учтены в законотворческой деятельности, считает парламентарий.

Сенатор также обратил внимание на одну из функций Госсовета - участвовать в разработке критериев эффективности региональных и местных властей, а также оценивать показатели их деятельности. Это призвано повысить качество работы региональных и местных властей, указал Клишас.

В обеих палатах парламента рассчитывают на одобрение поправок до конца года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Законодательная власть Госдума Президент Государственный Совет Поправки в Конституцию РФ

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