Более 2000 человек посетили Международный музыкальный фестиваль в Ярославле

XII Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета завершился большим гала-концертом, который собрал на одной сцене зарубежных и российских звезд академической музыки. Участниками и гостями музыкального марафона стали более 2000 человек.

Большим сюрпризом для всех стало появление на сцене артистического директора фестиваля, народного артиста СССР Юрия Башмета, который сумел победить коронавирус. Он продирижировал "Праздничную увертюру" Шостаковича, а также исполнил вместе с Ксенией Башмет "Экспромт" Шостаковича для альта и фортепиано.

"Я очень скучал по фестивалю, и как только получил тест, что здоров, сразу стал собираться в Ярославль. И я очень благодарен Русскому концертному агентству, Ярославском филармонии и коллегам-музыкантам, что этот фестиваль состоялся. Для нас это не просто выход на сцену, но и какое-то подтверждение самой жизни. Берегите себя, этот вирус - очень противная штучка", - сказал Юрий Башмет.

По словам исполнительного директора фестиваля Дмитрия Гринченко, несмотря на все трудности фестиваль оправдал все ожидания. Он поблагодарил музыкантов, не побоявшихся принять участие в фестивале, и публику, которая даже в такое непростое время не теряет интерес к музыке.

Этот фестиваль запомнится восемью большими концертами в Ярославле. Зрителям представили специальный проект, посвященный юбилеям Чайковского и Чехова "Ч+Ч" (с участием Леонида Гармаша и Дарьи Белоусовой), вечер итальянской оперы в исполнении артистов "Геликон-Оперы", вечер Барокко в исполнении ансамбля старинной музыки Pratum Integrum, вечер джаза в компании знаменитого трубача Вадима Эленкрига и его Crew, вечер духовой музыки и многое другое.

По традиции в фестивале приняли участие сразу несколько коллективов под художественным руководством маэстро Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Концерты прошли не только в Ярославле, но и городах Ярославской области.

В этом году фестиваль впервые прошел не в мае, а в октябре. Однако осенняя пора лишь обогатила тонкую и теплую атмосферу фестиваля, а артистов всегда встречали полные залы, пусть и с шахматной рассадкой.