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14.10.2020 17:09
Рубрика: Культура

Более 2000 человек посетили Международный музыкальный фестиваль в Ярославле

Текст: Наталья Лебедева

XII Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета завершился большим гала-концертом, который собрал на одной сцене зарубежных и российских звезд академической музыки. Участниками и гостями музыкального марафона стали более 2000 человек.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Большим сюрпризом для всех стало появление на сцене артистического директора фестиваля, народного артиста СССР Юрия Башмета, который сумел победить коронавирус. Он продирижировал "Праздничную увертюру" Шостаковича, а также исполнил вместе с Ксенией Башмет "Экспромт" Шостаковича для альта и фортепиано.

"Я очень скучал по фестивалю, и как только получил тест, что здоров, сразу стал собираться в Ярославль. И я очень благодарен Русскому концертному агентству, Ярославском филармонии и коллегам-музыкантам, что этот фестиваль состоялся. Для нас это не просто выход на сцену, но и какое-то подтверждение самой жизни. Берегите себя, этот вирус - очень противная штучка", - сказал Юрий Башмет.

По словам исполнительного директора фестиваля Дмитрия Гринченко, несмотря на все трудности фестиваль оправдал все ожидания. Он поблагодарил музыкантов, не побоявшихся принять участие в фестивале, и публику, которая даже в такое непростое время не теряет интерес к музыке.

Этот фестиваль запомнится восемью большими концертами в Ярославле. Зрителям представили специальный проект, посвященный юбилеям Чайковского и Чехова "Ч+Ч" (с участием Леонида Гармаша и Дарьи Белоусовой), вечер итальянской оперы в исполнении артистов "Геликон-Оперы", вечер Барокко в исполнении ансамбля старинной музыки Pratum Integrum, вечер джаза в компании знаменитого трубача Вадима Эленкрига и его Crew, вечер духовой музыки и многое другое.

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По традиции в фестивале приняли участие сразу несколько коллективов под художественным руководством маэстро Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Концерты прошли не только в Ярославле, но и городах Ярославской области.

В этом году фестиваль впервые прошел не в мае, а в октябре. Однако осенняя пора лишь обогатила тонкую и теплую атмосферу фестиваля, а артистов всегда встречали полные залы, пусть и с шахматной рассадкой.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Персона: Юрий Башмет

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