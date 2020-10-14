Новости

В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы 14:53
Премьер Киргизии рассказал о возможной отставке президента страны 14:48
Танковая дивизия на Урале получила 10 модернизированных Т-72Б3М 14:48
Шадаев: Под сети 5G освободят частоты 4,7-4,9 ГГц 14:33
Петербургские следователи выяснили, как был убит рэпер Энди Картрайт 14:27
Вучич: Сербия ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса 14:20
В Сибири полицейского арестовали по делу об убийстве трансгендера 14:13
В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона про ядерные арсеналы 14:02
БК "Зенит" засчитаны два поражения в Евролиге 13:56
В Новосибирске арестовали фигурантку дела о взятке в мэрии 13:49
Флот "Газпрома" готовится к прокладке последних километров "Северного потока" 13:48
Лавров: Запад использует "негодные" средства в Беларуси 13:28
Видео: Заснувшую на Балтийском дне британскую супербомбу пришлось взорвать 13:26
Видео: песню крокодила Гены в новом "Чебурашке" споет Дима Билан 13:20
Петербурженка вживила себе в руку банковскую карту и домофонный ключ 13:19
Разработаны рекомендации по улучшению Индекса качества городской среды 13:07
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС 13:07
Большой Барьерный риф потерял 50% кораллов из-за изменений климата 13:02
В Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе 12:33
Власти Каталонии хотят закрыть бары и рестораны до конца месяца 12:31
Лавров рассказал о вкладе Путина в переговоры по Карабаху 12:28
Госсекретарь Совбеза Беларуси и генсек ОДКБ обсудили вопросы безопасности 12:27
Мошенник обманул москвичку на миллион рублей 12:16
В России выйдут четыре новых сериала с элементами триллера 12:16
Губернатор Кубани рассказал, вернут ли в крае карантин 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 14:37
Рубрика: Культура

Классика без пафоса

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 232(8286)
Фестиваль "Воронежская камерата" прошел в столице Черноземья в третий раз. События перенесли с апреля из-за "антивирусных" ограничений, но зритель терпеливо ждал встречи с музыкой.

За шесть дней меломаны посетили восемь мероприятий. Помимо концертов в привычном зале филармонии была, к примеру, экскурсия в загородную усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн, где прозвучала музыка, исполненная на стеклянной арфе.

В программу вошли как известные публике произведения Бетховена, Шуберта, Гершвина и Пьяццоллы, так и "блюда для гурманов". К примеру, ансамбль солистов Московской филармонии "Академия старинной музыки" сыграл в Воронеже минималистское сочинение Владимира Мартынова к спектаклю "Старик и море", который был показан здесь на Платоновском фестивале - 2019. А благодаря струнному квартету имени Глинки впервые в городе прозвучало два произведения Валерия Гаврилина и Юрия Абдокова.

Фото: Ирина Штольба
Как "Солисты Москвы" впервые выступили без худрука

- Мне фестиваль показался очень симпатичным, - отметила ведущий музыкальный критик России Гюляра Садых-заде. - Я считаю, что камерная музыка, во-первых, недооценена. Во-вторых, широкая публика предпочитает ходить на оперные спектакли или симфонические концерты: там много пафоса. Камерная музыка более интеллектуальная, она рассчитана на просвещенных меломанов, которые уже имеют "умное ухо", как говорил Гайдн.

Разобраться в академической музыке проще тем, кто слышал ее с детства. Но давить на ребенка и лепить из него профессионального исполнителя бессмысленно, считают гости "Воронежской камераты" - пианистка Анна Одинцова и виолончелист Александр Рамм.

Разобраться в академической музыке проще тем, кто слышал ее с детства

Чтобы увлечь классикой взрослых, в большинстве случаев также достаточно дать им послушать чье-то хорошее исполнение, уверены супруги Анна и Александр.

- Мне кажется, для непосвященных академическая музыка - что-то чопорное и скучное. И тут мы приглашаем их послушать сонату Франка. Это не условный Моцарт, понятный всем. Но и у Франка кипят эмоции и интеллект, там настоящая романтика, и это поражает. Для музыки ХХ века - да, нужна подготовка. Язык более ранних произведений доступен всем, - поясняет виолончелист.

Впрочем, если слушатель перед концертом узнает больше о композиторе и эпохе, о музыкальных формах и стилях, то сможет воспринять произведения глубже.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС
Центризбирком не выявил случаев двойного голосования 13 сентября
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Мощно. Круто. Apple выпустила новые iPhone 12 и назвала цены в России
Почему из музыкальных школ выбрасывают уникальные инструменты
Чем сегодня удивляет самый известный джазист России Алексей Козлов