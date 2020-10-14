Фестиваль "Воронежская камерата" прошел в столице Черноземья в третий раз. События перенесли с апреля из-за "антивирусных" ограничений, но зритель терпеливо ждал встречи с музыкой.

За шесть дней меломаны посетили восемь мероприятий. Помимо концертов в привычном зале филармонии была, к примеру, экскурсия в загородную усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн, где прозвучала музыка, исполненная на стеклянной арфе.

В программу вошли как известные публике произведения Бетховена, Шуберта, Гершвина и Пьяццоллы, так и "блюда для гурманов". К примеру, ансамбль солистов Московской филармонии "Академия старинной музыки" сыграл в Воронеже минималистское сочинение Владимира Мартынова к спектаклю "Старик и море", который был показан здесь на Платоновском фестивале - 2019. А благодаря струнному квартету имени Глинки впервые в городе прозвучало два произведения Валерия Гаврилина и Юрия Абдокова.

- Мне фестиваль показался очень симпатичным, - отметила ведущий музыкальный критик России Гюляра Садых-заде. - Я считаю, что камерная музыка, во-первых, недооценена. Во-вторых, широкая публика предпочитает ходить на оперные спектакли или симфонические концерты: там много пафоса. Камерная музыка более интеллектуальная, она рассчитана на просвещенных меломанов, которые уже имеют "умное ухо", как говорил Гайдн.

Разобраться в академической музыке проще тем, кто слышал ее с детства. Но давить на ребенка и лепить из него профессионального исполнителя бессмысленно, считают гости "Воронежской камераты" - пианистка Анна Одинцова и виолончелист Александр Рамм.

Разобраться в академической музыке проще тем, кто слышал ее с детства

Чтобы увлечь классикой взрослых, в большинстве случаев также достаточно дать им послушать чье-то хорошее исполнение, уверены супруги Анна и Александр.

- Мне кажется, для непосвященных академическая музыка - что-то чопорное и скучное. И тут мы приглашаем их послушать сонату Франка. Это не условный Моцарт, понятный всем. Но и у Франка кипят эмоции и интеллект, там настоящая романтика, и это поражает. Для музыки ХХ века - да, нужна подготовка. Язык более ранних произведений доступен всем, - поясняет виолончелист.

Впрочем, если слушатель перед концертом узнает больше о композиторе и эпохе, о музыкальных формах и стилях, то сможет воспринять произведения глубже.