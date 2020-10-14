Собянин: Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

В понедельник, 19 октября, в столице заканчиваются внеплановые школьные каникулы. Как сообщил в своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин, они дали свой эффект - заболеваемость среди детей в городе снизилась с 19 до 11 процентов. Но за парты в классы после завершения их вернутся только младшеклассники - с 1 по 5 класс.

Мэр объяснил, почему принято такое решение. Маленьким детям - с 1 по 4 класс, сложнее осваивать дистанционный формат работы. К тому же родителям надо идти на работу и они не могут их оставить дома одних. У 5-классников другая проблема: они учатся первый год в средней школе, и еще только осваивают ее правила.

В целом с 1 по 5 класс в Москве учится 540 тысяч детей. Если только они останутся в школе, нагрузка на школы снизится, контактов между детьми будет меньше. И угрозы заражения станет меньше.

Транспортные карты детей с 1 по 5 класс будут разблокированы, сообщает мэр.