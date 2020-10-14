Указ мэра Москвы от 14 октября 2020 года № 100-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 13 в следующей редакции:

"13. Установить, что:

13.1. С 19 октября 2020 г. возобновляется посещение обучающимися 1 - 5 (включительно) классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы.

13.2. С 19 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. включительно обеспечивается для обучающихся 6 - 11 классов образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, реализация основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

13.3. С 19 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. включительно устанавливаются каникулы для обучающихся по дополнительным образовательным программам в образовательных организациях, предоставляющих дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы.

13.4. Федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также частным образовательным организациям, предоставляющим начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется обеспечить принятие в установленном порядке решений, аналогичных решениям, указанным в пунктах 13.1 - 13.3 настоящего указа.

13.5. С 19 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. включительно продолжается приостановление посещения гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы.

13.6. С 19 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. включительно для обучающихся 6 - 11 классов образовательных организаций продолжается приостановление возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), с продлением билетов в порядке, аналогичном порядку, установленному в пункте 12 настоящего указа.".

1.2. Пункты 13 - 16 указа считать пунктами 14 - 17 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







