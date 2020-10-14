В Москве старшеклассники перейдут на дистанционное обучение

Школьники с 6 по 11 классы перейдут на временное дистанционное обучение после выхода с каникул. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Каникулы завершатся 19 октября, напомнил мэр. С этого дня дистанционный режим для старшеклассников вводится на две недели. Все это время их транспортные карты останутся заблокированными.

"Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, - подчеркнул Собянин. - На их долю приходится две трети заболевших детей".

Кроме того, подчеркнул глава города, весенний опыт показал, что старшеклассники легко адаптируются к дистанционке. А их младшим товарищам это сделать сложнее.