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14.10.2020 / 09:27
Текст: Сергей Бабкин

В Москве старшеклассники перейдут на дистанционное обучение

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Школьники с 6 по 11 классы перейдут на временное дистанционное обучение после выхода с каникул. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: AP
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Каникулы завершатся 19 октября, напомнил мэр. С этого дня дистанционный режим для старшеклассников вводится на две недели. Все это время их транспортные карты останутся заблокированными.

"Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, - подчеркнул Собянин. - На их долю приходится две трети заболевших детей".

Кроме того, подчеркнул глава города, весенний опыт показал, что старшеклассники легко адаптируются к дистанционке. А их младшим товарищам это сделать сложнее.

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