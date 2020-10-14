Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов

С 15 октября в столичном регионе пройдут рейды на ж/д переездах. Во время их проведения железнодорожники совместно с автоинспекцией будут выявлять нарушителей правил дорожного движения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Как рассказали в пресс-службе, акция направлена на снижение количества ДТП на железнодорожных переездах. С начала 2020 года по вине автомобилистов произошло 19 столкновений машин с поездами. За аналогичный период в 2019 году было зафиксировано 21 ДТП.

Основная причина аварий - нарушение водителями правил дорожного движения, в частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.