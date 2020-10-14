Зачитывать приговор начали еще 12 октября. Видимо, не надеясь на положительный исход дела, подсудимый явился в суд с наголо обритой головой.

По версии следствия, 10 апреля 2014 года тогда еще врио главы республики поделился со своим подчиненным и тезкой - замглавы миндортранса Удмуртии Александром Михайловичем Соловьевым - планами "подзаработать" и попросил договориться с доверенным лицом владельца компании-концессионера по строительству мостов о личной встрече. Тема - 300 миллионов рублей за "содействие". Предложение было принято, но "гонорар утвердили" в размере одного процента от общей стоимости проекта, то есть не менее 139 миллионов рублей.

Деньги Соловьеву передавали отдельными "траншами": через тезку из миндортранса (43 миллиона), через его же дочь (ряд "незначительных" - несколько миллионов рублей - сумм), из рук в руки (50 миллионов в картонной коробке) и другими способами.

Соловьева задержали в собственном доме в четыре часа утра 4 апреля 2017 года, первым авиарейсом этапировали в наручниках в Москву, где его в тот же день арестовал Басманный суд. Поначалу арестант признавал вину и сотрудничал со следствием. Приняв во внимание возраст и состояние здоровья, его отправили под домашний арест. Правда, позже Соловьев отказался от признательных показаний.

Следствие и суд длились три с половиной года. Перед оглашением приговора гособвинение попросило у суда для экс-главы Удмуртии 13 лет тюрьмы и штраф в 280 миллионов рублей. А после вердикта Следственный комитет России опубликовал видео с признанием экс-чиновника, который показывает и рассказывает, как хранил деньги в гардеробной своего дома, а потом зарыл сумку с деньгами в теплице с помидорами.