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14.10.2020 20:24
Рубрика: Происшествия

Загреб от моста

Экс-главе Удмуртии за взятку присудили десять лет
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
В среду, 14 октября, Завьяловский районный суд Удмуртии признал виновным бывшего руководителя республики Александра Соловьева в получении взятки в 139 миллионов рублей при строительстве платных мостов через реки Кама и Буй. Осужденного приговорили к 10 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей.

Зачитывать приговор начали еще 12 октября. Видимо, не надеясь на положительный исход дела, подсудимый явился в суд с наголо обритой головой.

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По версии следствия, 10 апреля 2014 года тогда еще врио главы республики поделился со своим подчиненным и тезкой - замглавы миндортранса Удмуртии Александром Михайловичем Соловьевым - планами "подзаработать" и попросил договориться с доверенным лицом владельца компании-концессионера по строительству мостов о личной встрече. Тема - 300 миллионов рублей за "содействие". Предложение было принято, но "гонорар утвердили" в размере одного процента от общей стоимости проекта, то есть не менее 139 миллионов рублей.

Деньги Соловьеву передавали отдельными "траншами": через тезку из миндортранса (43 миллиона), через его же дочь (ряд "незначительных" - несколько миллионов рублей - сумм), из рук в руки (50 миллионов в картонной коробке) и другими способами.

Соловьева задержали в собственном доме в четыре часа утра 4 апреля 2017 года, первым авиарейсом этапировали в наручниках в Москву, где его в тот же день арестовал Басманный суд. Поначалу арестант признавал вину и сотрудничал со следствием. Приняв во внимание возраст и состояние здоровья, его отправили под домашний арест. Правда, позже Соловьев отказался от признательных показаний.

Следствие и суд длились три с половиной года. Перед оглашением приговора гособвинение попросило у суда для экс-главы Удмуртии 13 лет тюрьмы и штраф в 280 миллионов рублей. А после вердикта Следственный комитет России опубликовал видео с признанием экс-чиновника, который показывает и рассказывает, как хранил деньги в гардеробной своего дома, а потом зарыл сумку с деньгами в теплице с помидорами.

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