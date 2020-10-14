Почти нетронутые цивилизацией места остались не только в таежных и тундровых массивах, есть они и в Нижегородской области. Многие ценят походы по таким уголкам больше, чем путешествия по натоптанным маршрутам.

Свидетельство тому - завершившаяся полтора месяца назад экспедиция "Вся Ветлуга - 2020", о которой "РГ-Неделя" рассказала в статье "От истока до устья (номер от 9 сентября).

Однако местные власти и предприниматели стремятся проложить по таким местам туристические маршруты, построить соответствующую инфраструктуру и привлечь как можно больше гостей. Что, в общем-то, понятно - это доход в местную казну.

Поветлужье отвлечет от суеты

На прошлой неделе перспективы развития туризма на севере Нижегородской области обсудили эксперты ОНФ, представители туриндустрии и главы местного самоуправления нескольких районов. Они провели круглый стол, посвященный созданию межмуниципального маршрута "Поветлужье".

Участники встречи отметили, что Нижегородская область в плане уровня развития туристской инфраструктуры неоднородна. Выделяются территории, посещаемые гостями чаще и охотнее, - Городец, Семенов, Большое Болдино, Дивеево. Эта традиция сложилась еще в советскую эпоху. Но одной из тенденций в мировом туризме является тяга к экологичности, к "тихому" туризму. Современному человеку, уставшему от суетности города, все чаще хочется удалиться от массово посещаемых мест. Людей тянет в лесные походы, речные сплавы, небольшие ремесленные деревни или природные заповедники. Такие возможности может предоставить туристам проектируемый межмуниципальный туристический маршрут "Поветлужье", объединяющий девять северных районов Нижегородской области.

В Ичалках может появиться геопарк ЮНЕСКО

А на юге региона есть не менее привлекательное место - Ичалковский бор и пещерный комплекс из тысяч карстовых провалов. Лес там растет на мощных пластах морских органических известковых пород, которые отложились 180 миллионов лет назад. Ичалки - как другая планета: тут и микроклимат свой.

- Здесь хочется, следуя примеру нашего известного ученого-биолога Сергея Борисовича Шустова, уединиться и написать задушевную книгу, - улыбается Александр Иванов, доцент Международной кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). - Пещеры и протекающая рядом река Пьяна поставляют прохладный влажный воздух. Деревья гасят сильный ветер и круглый год создают весьма комфортные для человека условия. На дне Пьяны немало участков с карстовыми провалами, где глубина приближается к десяти метрам. Как правило, это места с прозрачной холодной водой, где могли бы водиться ценные породы рыбы, гнездиться водоплавающие птицы.

Именно Александр Иванов вместе с профессором кафедры туризма и сервиса ННГАСУ Николаем Гировкой стали главными экспертами проекта геопарка ЮНЕСКО "Ичалковский пещерный комплекс в реликтовом Ичалковском бору". Он вошел в число победителей конкурса грантовых проектов Русского географического общества - 2020 в номинации "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО".

Арзамас поможет принять гостей

На днях Иванов и Гировка выезжали в Ичалки, чтобы оценить масштаб предстоящих работ. Создание геопарка по программе ЮНЕСКО - почетнейшая и трудная задача. В России есть пока только один геопарк - в Башкирии, в мире их 119. Идея геопарков состоит в том, чтобы использовать природное наследие для поддержания местных экономики и традиций, не испортив при этом уникальные природные объекты. Проще говоря, сделать это место притягательным для туристов, предложив им большой спектр услуг.

- В частности, необходимо оценить потенциал всего геологического наследия в часовой транспортной доступности от Перевоза, включая ичалковские и борнуковские пещеры, пешеланские геологические объекты, Каменный городок возле Ичалок, а также Ичалковский бор и Бутурлинский заказник, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Иванов. - Необходимо оценить перспективы восстановления местной электростанции и плотины на Пьяне. Это позволит создать водохранилище рядом с Ичалковским бором для поддержания популяции водоплавающей птицы. От того, сколько геологических и зеленых объектов будет выбрано, зависит потребность в инфраструктуре гостеприимства, специалистах в сфере образования, туризма, народных промыслов. В Перевозе, кстати, уже строится небольшая гостиница.

По словам ученого, наиболее предпочтительным для местной экономики стало бы развитие туризма, связанного с недельным или двухнедельным пребыванием в этом районе. Такой туризм возможен в настоящее время на базе санаториев и домов отдыха в окрестностях Арзамаса. Кроме походов по пещерам туристам здесь можно предложить, например, конные прогулки, поездку на родину патриарха Никона - в село Вельдеманово, экскурсию на Борнуковскую фабрику, где вырезают изделия и скульптуры из ангидрита.

- Что касается конкретных, первых практических шагов, то имеет смысл поручить комплекс работ по созданию системы международных пешеходных троп у нас в области (с включением Ичалковского бора в систему таких троп) Нижегородскому горному клубу, который создан на кафедре туризма и сервиса ННГАСУ. Это один из самых крупных студенческих и молодежных клубов России, имеющий контакты с единомышленниками по всему миру, - подытожил профессор Николай Гировка.

Справка "РГ"

Глобальные геопарки ЮНЕСКО должны представлять собой уникальные, единые географические районы. Геопарк учитывает социальные и экономические потребности местного населения, сохраняя его культурную самобытность и защищая местный ландшафт. Местные обычаи и местные знания, практика и системы управления должны быть включены наряду с наукой в планирование и управление районом. Все входящие в международную сеть геопарки связаны между собой организационно и оказывают друг другу хозяйственную и экономическую помощь.

В России первым геопарком, входящим в Глобальную сеть ЮНЕСКО, стал "Янган Тау", созданный в 2020 году.

Кстати

Карстовые явления создали в бассейне реки Пьяны особые микроклиматические условия. Прохладный воздух как бы консервируется в подземных полостях (если, например, на поверхности летом воздух прогревается до 20 градусов, то на дне глубоких пещер он достигнет только пяти), что по бору привело к выравниванию летне-зимних температур. В целом летом в заказнике более прохладно и влажно, а зимой - теплее, чем на окружающих территориях.