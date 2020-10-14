Проектирование трассы Москва-Казань завершат весной 2021 года

Госкомпания "Автодор" планирует завершить проектирование скоростной трассы М-12 Москва-Казань к маю следующего года, рассказал в интервью "Российской газете" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Планируем зайти с проектом в экспертизу в мае 2021 года. Сейчас идет активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населенные пункты", - сказал он.

При прокладке трассы госкомпания постарается минимизировать последствия для близлежащих населенных пунктов, пояснил глава "Автодора". "Вариантов, где мы будем резать деревни пополам, не будет", - сказал он.

Строительство трассы разбито на отдельные этапы, но вводить все участки планируется одновременно. Подрядчики уже выбраны на все этапы, заметил Петушенко. При этом он не исключил, что какие-то участки могут быть открыты досрочно.

Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Полностью интервью председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".