Проектирование трассы Москва-Казань завершат весной 2021 года

"Планируем зайти с проектом в экспертизу в мае 2021 года. Сейчас идет активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населенные пункты", - сказал он.
При прокладке трассы госкомпания постарается минимизировать последствия для близлежащих населенных пунктов, пояснил глава "Автодора". "Вариантов, где мы будем резать деревни пополам, не будет", - сказал он.
Строительство трассы разбито на отдельные этапы, но вводить все участки планируется одновременно. Подрядчики уже выбраны на все этапы, заметил Петушенко. При этом он не исключил, что какие-то участки могут быть открыты досрочно.
Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Полностью интервью председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".