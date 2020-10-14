Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.10.2020 11:33
Рубрика: Дороги

Проектирование трассы Москва-Казань завершат весной 2021 года

Текст: Евгений Гайва
Госкомпания "Автодор" планирует завершить проектирование скоростной трассы М-12 Москва-Казань к маю следующего года, рассказал в интервью "Российской газете" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Планируем зайти с проектом в экспертизу в мае 2021 года. Сейчас идет активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населенные пункты", - сказал он.

Фото: Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
В России восстановят сотни дорог для отдыха и путешествий

При прокладке трассы госкомпания постарается минимизировать последствия для близлежащих населенных пунктов, пояснил глава "Автодора". "Вариантов, где мы будем резать деревни пополам, не будет", - сказал он.

Строительство трассы разбито на отдельные этапы, но вводить все участки планируется одновременно. Подрядчики уже выбраны на все этапы, заметил Петушенко. При этом он не исключил, что какие-то участки могут быть открыты досрочно.

Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Полностью интервью председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".