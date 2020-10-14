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14.10.2020 10:53

Филиал Транснефть - Западная Сибирь за 9 месяцев выпустил 8,9 тысячи единиц продукции

Омская Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО, филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев текущего года. За этот период в цехах ЦБПО было произведено почти 8,9 тысячи единиц продукции.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Основным видом деятельности Омской ЦБПО является обеспечение дочерних обществ ПАО "Транснефть" специализированной продукцией и оборудованием для выполнения капитального ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Номенклатура продукции насчитывает порядка 278 наименований. Производственные мощности филиала позволяют полностью закрывать потребности организаций системы "Транснефть", выполняя их заявки.

В числе произведенной в январе-сентябре продукции - более 3 тысяч герметизаторов резинокордных для выполнения работ по ремонту и реконструкции трубопроводов различного диаметра, 55 компенсаторов давления для клиновых задвижек, 30 поршней-разделителей ПРВ, 21 устройство со сменными одноразовыми герметизирующими оболочками для перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов.

Также в отчетный период филиал выполнил капитальный ремонт 25 клиновых и шиберных задвижек на производственных объектах. Заключение о необходимости капремонта было выдано службой определения ремонтопригодности запорной арматуры, действующей в ЦБПО. За три квартала специалисты обследовали состояние задвижек на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь", АО "Транснефть - Сибирь", АО "Транснефть - Дружба". Капитальный ремонт запорной арматуры позволяет продлить срок ее безопасной эксплуатации.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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