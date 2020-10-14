"РГ" продолжает рассказывать читателям о том, как одинокая многодетная мама в Новосибирске строит жилье для себя и своей семьи. И мы все дождались хорошей новости: завтра, 15 октября, новостройку Ольги Даниловой должны подключить к газу. Это означает, что семья в буквальном смысле спасена: им больше не придется бедовать в сарае в минусовые температуры, а Оле, ее больной пожилой маме и старшей дочери по очереди дежурить по ночам - чтобы, если вспыхнет пожар из-за перегруженной электропроводки, вовремя поднять тревогу.

На огороде семья оказалась летом нынешнего года. Когда Ольга была беременна пятым ребенком, стена их дома по улице Шуберта, 23 начала разрушаться. В итоге в этом году дом, в строительство которого был вложен федеральный материнский капитал, пришлось снести. Двух самых маленьких ребятишек - полуторагодовалого Тимофея и пятилетнюю Таисью - пришлось пристроить к родственникам, а вот шестилетний Матвей все лето помогал маме на стройке - все-таки старший мужчина в семье.

Как уже писала "РГ" ("Дом, который построит Ольга", 02.06.20), ни одна программа государственной поддержки на Ольгу и ее детей оказалась не рассчитана. Поэтому она может надеяться только на собственные силы, а также на помощь неравнодушных новосибирцев. Их, как выяснилось, много.

- Подъезжает к дому КамАЗ, спрашивают: Шуберта, 23? - Да. - Песок для вас. - Какой песок, мы не заказывали?! - Все оплачено. Оказалось, это сосед купил нам три тонны песка, - рассказывает Ольга, и таких примеров у нее набралось уже не на одну газетную публикацию. И результат очевиден. Несмотря на абсолютную фантастическую цель - построить дом в одиночку, без денег, - жилье для семьи на Шуберта, 23, стоит, и немаленькое - 210 квадратов в два этажа. А Ольга полна как благодарностью к помощникам, так и гордостью за свои собственные успехи. Она проявляет чудеса изворотливости, чтобы сэкономить - и в итоге находит для своего "дворца" пластиковые окна по полторы тысячи рублей за штуку.

- Вот эта стена обошлась всего в 800 рублей, - показывает на яркую декоративную штукатурку, которую сделала сама. - А эта плитка на распродаже - меньше ста рублей квадратный метр выходит. Да, у плиток цвет немного отличается - но ведь это совсем незаметно.

Так выглядел дом семьи Даниловых в июне этого года. Фото: Татьяна Кравченко

История не сдающейся, не опускающей руки Ольги настолько трогательна, что трудно пройти мимо. На просьбу "Российской газеты" - помочь многодетной семье, которая фактически оказалась бездомной, - откликнулся холдинг "Сибирский цемент". Первым делом Ольге Даниловой привезли цемент - тридцать мешков по пятьдесят килограммов каждый. Этого ей хватит на то, чтобы закончить внутреннюю отделку дома, и может быть - останется на забор, который она сложит из остатков сибита.

- Так получилось, что мы уже не первый раз помогаем многодетным, - рассказала пресс-секретарь "Искитимцемента" Екатерина Абибула. - Можно сказать, уже традиция. Все началось с того, что однажды мне позвонил расстроенный отец пятерых детей. Эта семья, как и Ольга с детьми, тоже самостоятельно строила себе дом, тоже экономила на всем и купила цемент на развале - якобы производства нашего завода. Стена, где его использовали, развалилась, и отец семейства, конечно же, был очень недоволен.

Тогда Екатерина с коллегами приехала на ту стройку, чтобы разобраться на месте, и обнаружилось, что многодетным продали контрафактный цемент. Компания системно противодействует распространению фальсификата на рынке, а пострадавшему от мошенников отцу семейства "Искитимцемент" бесплатно предоставил собственную продукцию.

А Ольга, получается, уже второй случай. И тут одним стройматериалом не ограничилось.

- Мне позвонили из "Искитимцемента", сказали, что от "РГ" узнали о моей ситуации. И спросили: что вам сейчас нужно больше всего? - смущенно улыбается Ольга. - Я говорю: ну конечно же, тепло! И мне купили котел и сделают весь теплоузел, представляете! Это такие огромные деньги для нас! Сами мы не справились бы. Спасибо!

Отапливаемый дом - это уже почти воплощенная мечта. Можно зимовать. И продолжать обустраиваться.

- Сейчас надо первым делом утеплитель на крышу, - хмурит брови Ольга. - Приходил специалист, сказал мне, что, если я крышу не утеплю, на второй этаж и под крышу будет подниматься конденсат, и повторится та же история, что с предыдущим домом - разрушится. Поэтому утеплитель очень надо.

Тут у нее тоже сработали навыки экономной хозяйки. В магазине за утеплитель придется выложить шестьдесят-семьдесят тысяч рублей, а Ольга нашла производство, где остатки-обрезки этого материала готовы отдать по 400 рублей за кубометр. Так выйдет всего двенадцать тысяч.

Любопытно, что пандемия отчасти сыграла нашим "бездомным" на руку: летом к Ольге приходили бесплатно помогать те, кто лишился работы - не сидеть же без дела. Она кормила всех временных работников, а двое приезжих из соседнего Узбекистана стали почти постоянными - вот только на днях уезжают на родину. Парней немного жалко - с одной стороны, неудачным получился сезон, ничего не заработали. А с другой - сделали доброе дело, ведь дом Ольги - это фактически их "произведение". Очень пригодились при строительстве и дополнительные пособия на детей, которые выплачивало государство в нынешний непростой год.

За помощь Ольга благодарна не только отзывчивым бизнесменам, простым работягам, которые делали для нее больше, чем она рассчитывала, друзьям, соседям и просто незнакомым людям. Помог Ольге, по ее словам, президент, и не только с детскими пособиями. Было это так: весной у Ольги была надежда на поддержку мэрии, куда она обратилась во время прямой линии. Речь шла в том числе о жилье для многодетных, на прямой линии Ольги ободрили и попросили собрать пакет документов.

Она собрала необходимое, но тут наступил черед разочарования - чиновники поняли, что Ольга под их формуляры не подходит - они могли выделить деньги, но только на ремонт. А у нее ведь не ремонт - строительство. После этого Данилова написала письмо президенту, а в ответ ей перечислили сорок тысяч из городского бюджета. "Путин дал!" - коротко резюмирует многодетная мама.

P. S.

Было бы странно, если бы на пути оптимистки Ольги Даниловой встречались только хорошие люди. "РГ" впервые узнала об этой истории от адвоката Елены Мадеевой, которая представляет интересы многодетной матери в суде. А с кем той приходится судиться? Да с соседом. Не с тем, который подарил ей три тонны песка. А с тем, который живет через забор. Именно этот забор и не дает ему покоя. Забор из сибита сосед требует снести, потому что тот затеняет ему огород. А его продолжение - кирпичную стену истец упорно считает капитальным строением - то ли домом, то ли гаражом (в нынешней версии) и тоже требует снести, так как эта конструкция вплотную примыкает к его участку. В суд этот добрый человек подал уже второй раз. Причем первый раз его претензии иссякли на том этапе, когда ему предложили за свой счет провести экспертизу забора Ольги. Но, видимо, сейчас он уже готов и к этому. "А для меня все это деньги, расходы", - вздыхает Данилова.