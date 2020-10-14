В Новосибирске арестовали фигурантку дела о взятке в мэрии

Пенсионерку суд отправил в СИЗО на время расследования скандального уголовного дела о взятке в мэрии Новосибирска.

По версии следствия, бывшая сотрудница городской администрации являлась посредником между председателем комитета рекламы и информации мэрии и коммерческой организацией.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова, 14 сентября представитель одной из организаций обратилась к председателю комитета рекламы и информации с просьбой разрешить размещение рекламных конструкций, не соответствующих установленным нормам. Глава комитета, как предполагает следствие, через посредника сообщил фирме, что это будет стоить 200 тысяч рублей.

Эти деньги было предложено перечислить на счет подконтрольной председателю городского комитета организации. На следующий день после перечисления денег разрешение на установку конструкций было подписано. Председатель комитета был задержан.

60-летней фигурантке предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки в крупном размере.