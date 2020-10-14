В Омске социальный бизнес подключился к нацпроектам

Омский форум социального предпринимательства из-за коронавируса в этом году утратил статус международного. Зато сосредоточился на национальных проектах, в которых люди дела активно участвуют. На мероприятие приехали победители Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект" из разных регионов, десятки воплощенных проектов представили омичи.

На собственном примере предприниматели доказывают, что способны помогать государству решать насущные проблемы общества, в том числе и в условиях пандемии.

- Каждый регион имеет собственную уникальную практику. Уже очевидно, что коронавирус заставил предпринимателей активнее осваивать интернет-пространство, повышать уровень образования, находить новых партнеров. Омский форум - хорошая площадка для обмена таким опытом, - считает директор Центра развития социального предпринимательства Российского социального госуниверститета Денис Богатов.

Тарский туристический центр, например, решил возродить старинную сибирскую деревню Сеитово. Здесь уже открыли современную ферму, наладили производство изделий из меха соболя, куницы, бобра, волка. Активисты надеются, что село станет точкой притяжения туристов. А предприниматели-медики взялись за оздоровление подрастающего поколения.

- Мы сформировали мобильную бригаду профосмотра учеников. Далеко не каждая школа может себе позволить штатного медика. Мы выезжаем в сельские районы, проводим ортопедическое обследование школьников. Обучаем учителей методикам лечебной физкультуры. Благодаря несложным, но регулярным упражнениям ребятишки избавятся от сколиоза и других нарушений опорно-двигательной системы, - сообщила руководитель проекта "Школа помощи" Марина Степкина.

Пандемия заставляет бизнесменов искать новые ниши для бизнеса. Неслучайно число слушателей Омской школы социальных предпринимателей выросло на пятнадцать процентов.

- Период ограничительных мер выявил еще одну тенденцию - стремление предпринимателей объединить усилия. Наша практика показывает, насколько бывает выгодно работать в партнерстве, которое рождает интересные и плодотворные проекты, новые услуги, создает рабочие места, - отметила руководитель омского центра социнноваций Ирина Сербина.

Так, кооперация помогла фермерам не только преодолевать экономические сложности, связанные с кризисом, но и организовать бесплатную доставку продовольствия пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям.

А Центр поддержки экспорта помог продвинуть на международный рынок оригинальные изделия омских столяров. Кроме того, на базе детских садов они открыли студии, где обучают мастерству юных омичей. По просьбе родителей запустили в Сети серию видеоуроков для школьников. На мастер-классы столяров в социальных сетях уже записалось более ста человек.

Региональная казна поддерживает совместные проекты рублем. Сейчас на предприятиях омского социального кластера трудоустроено более пятисот человек, услугами предпринимателей пользуется почти одиннадцать тысяч жителей региона. В ближайшие три года Омская область получит на поддержку социальных предпринимателей 220 миллионов рублей.

Кстати

В Омской области стартовал проект "Мама-предприниматель". Его участниками могут стать женщины, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие несовершеннолетних детей, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года.

Победители пройдут бесплатное обучение основам бизнеса. Лучшие проекты смогут претендовать на гранты в размере 100 тысяч рублей.