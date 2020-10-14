В Сибири полицейского арестовали по делу об убийстве трансгендера

Суд по ходатайству следствия взял под стражу 20-летнего сотрудника патрульно-постовой службы. Он подозревается в убийстве своего знакомого - известного в Новосибирске трансгендера, называвшего себя Викторией.

Накануне тело 24-летнего местного жителя с признаками удушения было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района. В преступлении признался сотрудник ППС. На допросе подозреваемый рассказал, что конфликт между ним и его приятелем возник из-за оскорблений, которые позволил себе гость. По версии следствия, убийство произошло 5 октября. Задушив знакомого, сотрудник полиции спрятал тело.

Подозреваемый был уволен из органов полиции по отрицательным мотивам. Сегодня, как сообщили в региональном СУ СК РФ, молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время экс-полицейскому будет предъявлено обвинение в убийстве.