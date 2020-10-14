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14.10.2020 13:31

Мастер-план на 16 дней отпуска

Москву и Петербург свяжет велосипедная трасса
Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 231(8285)
Завершилась велоэкспедиция между Петербургом и Москвой. Цель путешествия - собрать необходимую информацию для подготовки будущего мастер-плана новой велотрассы, которая свяжет две столицы.

Путь между Петербургом и Москвой в последнее время активно осваивается автомобилистами, а теперь вот к ним присоединились и велосипедисты.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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После того как КБ Стрелка анонсировали, что собираются подготовить проект велотрассы, группа велопутешественников отправилась изучать места, по которым должна пройти новая трасса. По словам управляющего директора КБ Стрелка Александры Чечеткиной, перед участниками поездки стояло много задач, в том числе изучить типы и состояние покрытий на маршруте, чтобы в дальнейшем понять, какие участки требуют первоочередной реновации. А также познакомиться с туристическим потенциалом и составить карту достопримечательностей тех населенных пунктов, в которые им пришлось заезжать. При трассировке организаторы исследования учли существующие маршруты, по которым уже ездят велосипедисты, а также включили новые, еще не изученные локации. За время путешествия велотуристы побывали в Твери, Торжке, на озере Селигер, в Старой Руссе, Великом Новгороде, Гатчине, Павловске и Пушкине. Весь маршрут занял 16 дней, из которых 14 дней туристы провели на колесах, проезжая каждый день по 50-100 километров. Столь напряженный график передвижения организаторы экспедиции объясняют тем, что до захода солнца надо было успеть доехать до ближайшей гостиницы или гостевого дома. Мест размещения, удовлетворяющих целям группового туризма, оказалось не так много на пути, два дня были спланированы для отдыха и знакомства с местными велосообществами.

Многое предстоит сделать и для привлечения туристов - некоторые исторические памятники заброшены и требуют реставрации. В ходе путешествия выяснились и другие "проблемные" точки маршрута. Например, когда в пути велотуристов накрыл ливень, то они не нашли укрытия или привала, где могли бы спрятаться от дождя - участникам пришлось остановиться в местной библиотеке.

Реализация проекта может занять несколько лет

Полученные в ходе исследования материалы уже передали проектной команде КБ Стрелка, которая приступила к разработке вело-мастер-плана. Велоэкспедиция - только начальная стадия работы над проектом. На очереди - разработка окончательного варианта будущей трассы и расчеты по строительству необходимой инфраструктуры - гостиниц, кафе и гостевых домов, мастерских по ремонту велосипедов и прачечных, а также сбор информации о форме собственности тех участков, по которым пройдет будущая велотрасса, изучение ландшафтов. "Наша задача - изучить то, что уже было создано велосипедным сообществом и, интегрировав прежний опыт, составить наиболее оптимальный вариант", - отмечает Александра Чечеткина. Поэтому, по ее словам, и об источниках финансирования будущей трассы пока говорить преждевременно. Известно, что при строительстве и обустройстве трассы возможно задействовать средства федеральных и региональных бюджетов. Кроме того, не исключено, что в некоторых проектах примут участие частные инвесторы. Разработка мастер-плана будущего веломаршрута между двумя столицами займет несколько месяцев. А реализация проекта может занять несколько лет. Впрочем, по словам организаторов маршрута, те, кто не хочет так долго ждать и не боится трудностей, добраться из Петербурга в Москву на велосипеде могут уже сейчас. Дорога проложена.

Проектирование трассы Москва-Казань завершат весной 2021 года
В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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