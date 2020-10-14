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14.10.2020 10:36
Рубрика: Общество

В Петербурге от коронавируса умер хормейстер Станислав Грибков

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: philharmonia.spb.ru Фото: philharmonia.spb.ru
Фото: philharmonia.spb.ru

В Петербурге на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России Станислав Грибков. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на композитора Виктора Плешака, с которым Грибкова связывала многолетняя дружба и творческое партнерство.

Станислав Грибков известен на весь город как худрук и главный дирижер Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга. Он возглавил хор более 30 лет назад, именно под руководством Грибкова коллектив объездил весь мир с гастролями, завоевал массу престижных российских и международных наград .

Кроме того, Станислав Грибков вел преподавательскую деятельность, в частности, читал лекции в Государственном институте культуры.

Много сделал Станислав Грибков и для тех детей, для которых хоровое пение было пусть очень серьезным, но все-таки хобби. Как говорят во Дворце творчества юных, Станислав Грибков добивался, чтобы для выступления хоровых коллективов дворца выделялись самые знаковые городские концертные залы, также он помогал педагогам с поиском хорового репертуара и способствовал сотрудничеству с композиторами.

Смерть Станислава Грибкова стала большой потерей для музыкального сообщества города, говорят во Дворце творчества юных.

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