В Петербурге от коронавируса умер хормейстер Станислав Грибков

В Петербурге на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России Станислав Грибков. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на композитора Виктора Плешака, с которым Грибкова связывала многолетняя дружба и творческое партнерство.

Станислав Грибков известен на весь город как худрук и главный дирижер Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга. Он возглавил хор более 30 лет назад, именно под руководством Грибкова коллектив объездил весь мир с гастролями, завоевал массу престижных российских и международных наград .

Кроме того, Станислав Грибков вел преподавательскую деятельность, в частности, читал лекции в Государственном институте культуры.

Много сделал Станислав Грибков и для тех детей, для которых хоровое пение было пусть очень серьезным, но все-таки хобби. Как говорят во Дворце творчества юных, Станислав Грибков добивался, чтобы для выступления хоровых коллективов дворца выделялись самые знаковые городские концертные залы, также он помогал педагогам с поиском хорового репертуара и способствовал сотрудничеству с композиторами.

Смерть Станислава Грибкова стала большой потерей для музыкального сообщества города, говорят во Дворце творчества юных.