В Петербурге умер второй ребенок, рожденный анонимной суррогатной матерью

В Приморском районе Петербурга скончался младенец, рожденный суррогатной матерью для одинокого мужчины. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Помощники детского омбудсмена говорят, что ребенок был рожден от анонимного донора. В графе "имя" в свидетельстве о рождении стоит прочерк.

После рождения ребенок вначале был в агентстве, которое занимается организацией суррогатного материнства, потом был передан посреднику - китайской компании, которая сотрудничает с иностранцами, которые желают стать родителями через суррогатное материнство.

Сейчас в обстоятельствах смерти ребенка разбирается Следственный комитет.

За последнее время это уже второй такой случай, произошедший с детьми, которых родили суррогатные матери в Петербурге. Так, несколько дней назад скончался пятимесячный ребенок, который временно жил под Гатчиной. Причиной смерти младенца стала, по предварительным данным, сердечная недостаточность.