На Кубани более 250 отелей станут участниками второго этапа кешбэка

В Краснодарском крае более 250 отелей будут участвовать во втором этапе программы туристического кешбэка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марию Золотухину.

По ее словам, условия второго этапа стали лояльнее, и власти региона рассчитывают на преумножение количества участников.

Напомним, в первом этапе программе кешбэка, стартовавшем с 21 августа, на Кубани зарегистрировались около 200 отелей и 50 здравниц. Самыми популярными направлениями у россиян стали курорты федерального значения - Сочи, Анапа и Геленджик, имеющие развитую транспортную доступность. Как ранее писала "РГ", Кубань с начала года посетили более 9,5 миллиона туристов.

Как уточнила Мария Золотухина, второй этап программы возврата части средств за путешествия по России начнется 15 октября и продлится полтора месяца. Период проживания в отелях и гостиницах должен составлять не менее двух ночей, кешбэк не зависит от стоимости туристической услуги, поездку по купленному турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года.

Список участников второго этапа на официальном сайте программы появится не позднее 15 октября.