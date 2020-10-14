В Керчи флот пограничников пополнил сторожевой корабль "Балаклава"

В Керчи флот Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пополнился новым сторожевым судном "Балаклава" проекта 10410 (шифр "Светляк"). Над ним торжественно поднят флаг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Строительство кораблей серии 10410 началось в 1980-е годы. Они были спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Первые шесть "Светляков" передали пограничникам в 1990-е. Но за три десятилетия требования к военной технике повысились: стали нужны более эффективные корабли с большей дальностью плавания и автономностью, с экипажами меньшей численности и улучшенными условиями жизнеобеспечения. Поэтому построенный на Ярославском судостроительном заводе и спущенный на воду в 2018 году ПСКР "Балаклава" был передан на Севастопольский судоремонтный завод "Персей" для достройки.

Усовершенствованный сторожевой корабль "Балаклава" может развить скорость до 30 узлов, способен к автономному плаванию до 10 суток на расстояние 2200 миль. Корабль будет охранять государственную границу России, обеспечивать безопасность морских перевозок, противодействовать браконьерству в акватории Азовского, Черного морей и Керченском проливе. Для выполнения этих задач корабль имеет усовершенствованную систему управления стрельбой и улучшенные условия для экипажа.

- Благодаря современным средствам связи на высоком уровне организовано взаимодействие с подразделениями всех силовых ведомств России, - рассказал заместитель начальника ПУ ФСБ России по Республике Крым Константин Бондарев. - Усиленное артиллерийское вооружение корабля и современная система управления стрельбой эффективно поражает воздушные, надводные и береговые цели. Все эти качества позволяют своевременно противостоять любым возникающим угрозам безопасности в акватории Черного и Азовского морей.

Первые скороходные катера и корабли пограничное управление ФСБ РФ по Республики Крым получило еще в октябре 2014 года. С тех пор на вооружение береговой охраны поставлены более 15 катеров и кораблей, в том числе способные принимать на своем борту вертолеты. Это современные сторожевые катера проекта "Мангуст" и "Соболь", сторожевые корабли второго ранга "Изумруд".