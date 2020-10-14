В Крыму зафиксировали рекордный спрос на осенний отдых

В октябре загрузка объектов размещения в Крыму достигла 90 процентов, а в некоторых - 100, что свидетельствует о беспрецедентном спросе туристов на отдых в регионе осенью. Об этом РИА Новости сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Глава минтуризма напомнил, что в сентябре в республике отдохнули более одного миллиона человек, что на 40 процентов больше, чем в сентябре 2019 года.

- Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, - предположил он. - Весьма велика вероятность того, что спрос на отдых в регионе останется высоким до конца года.

Волченко констатировал, что Крым является традиционным курортом, где можно лечить заболевания органов дыхания и проходить реабилитацию, подчеркнув, что регион обладает серьезной лечебно-оздоровительной базой. А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. Для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, но и серьезная ответственность, поскольку по-прежнему приоритетом сезона в этом году остается безопасность гостей Крыма и самих крымчан.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщал, что в январе-сентябре 2020 года в Крыму отдохнули 5,1 миллиона человек.

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