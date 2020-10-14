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14.10.2020 18:34
Рубрика: Происшествия

В Крыму завершили расследование убийства пятилетней падчерицы отчимом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего гражданина Украины, который в ноябре 2019 года после совершения полового преступления в отношении пятилетней падчерицы убил ее и сообщил об исчезновении ребенка в полицию.

Пропавшую без вести пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района несколько дней искали сотни волонтеров, поисковиков "Лизы Алерт", полицейских и спасателей. В конце концов мужчина под давлением собранных следователями улик сам указал оперативникам место, где спрятал труп, и признался в содеянном.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Отчим убитой в Крыму девочки попытался выехать из страны

- Отчим избил купающуюся в ванной девочку и, подавив тем самым волю к сопротивлению, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК по РК и Севастополю. - Девочка могла рассказать о случившемся, поэтому, чтобы скрыть совершенное преступление, отчим утопил ее в ванной. Потом мужчина вывез тело падчерицы из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось.

Семья убитой девочки жила без матери, которая на длительное время уехала на заработки в Китай. На попечении у обвиняемого была падчерица и родной двухлетний сын. Соседи из села Кропоткино сообщили следователям о нездоровой обстановке в доме - постоянных криках и конфликтах между отчимом и детьми. На допросе мужчина рассказал, что из дома вынес детское тело в одежде, ни во что не заворачивая его, и "усадил" его на заднее сидение автомобиля. Свидетелем этих событий стал двухлетний сын подозреваемого: отец усадил его на переднее сидение в этой же машине.

После преступления отчим попытался уйти от ответственности и создать себе алиби: забрав ребенка из детского сада, написал заявление о том, что девочка и ее двухлетний брат не будут посещать дошкольное учреждение две недели. После этого он написал в полицию заявление о безвестной пропаже ребенка и попытался инсценировать поиски пропавшего ребенка. Полицейским мужчина рассказал, что, вернувшись домой, он обнаружил открытую дверь,ю а ребенка уже не было.

На отчима завели два уголовных дела - по пункту "б" части 4 статьи 132 (совершение действий сексуального характера с применением насилия в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица), а также пунктам "в", "к" части 2 статьи 105 (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера) УК РФ. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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