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14.10.2020 15:32
Рубрика: Общество

В Симферополе на памятник "Крымскому учителю" надели маски

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Симферополе на гранитных фигурах памятника "Крымскому учителю", установленного в 2008 году возле Института постдипломного педагогического образования, появились защитные медицинские маски. А фасад здания украсили плакатом с надписью "Друзья, давайте носить маски".

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Как пояснил "РГ" заместитель председателя Общественной палаты Крыма, ректор ГБОУ ДПО РК "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования" Александр Рудяков, призывы федеральных и республиканских властей соблюдать протиэпидемические меры, к сожалению, не все воспринимают как руководство к действию.

- Нет никакой социальной рекламы, призывающей крымчан более ответственно относиться к происходящему, - отметил Рудяков. - Сегодня я провел в дистанционном режиме заседание совета Общественной палаты РК, и мы решили, что помимо нашего баннера и масок на памятнике в Симферополе пройдут еще несколько аналогичных акций. Например, главный редактор украиноязычной газеты "Кримський вісник" Анастасия Гридчина сообщила о намерении опубликовать в ближайшем выпуске смайлик в маске. На мой взгляд, вокруг не хватает определенной визуальной среды, которая подталкивала бы нас к осознанию ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Это наше общее дело. А поскольку я уже был внутри этих ковидных дел, и теперь вижу нашу реальность и с той стороны, хочу, чтобы мы были максимально осторожными и ответственными. Думаю, что с понедельника мы силами Общественной палаты организуем какой-то флешмоб на эту тему.

При этом Александр Рудяков призвал крымчан, устраивая подобные акции, думать об уместности "украшения" того или иного памятника масками и сохранять чувство меры.

- Но чем необычнее, чем креативнее, молодежнее что ли будут подобные акции, тем быстрее мы пробьемся в сознание людей, - заключил Рудяков.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Напомним, на сегодняшнем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявлено о стремительном росте числа выявленных случаев COVID-19 в муниципалитетах. За последние сутки в РК зафиксировано 163 случая коронавируса - это исторический рекорд.

- От вас, уважаемые крымчане, в большей степени, чем от органов власти и системы здравоохранения, зависит эпидемиологическая обстановка в регионе, - сказал глава РК Сергей Аксенов. - Без вашего ответственного отношения ничего не получится. Справиться с эпидемией можно только всем вместе. Если не соблюдать меры индивидуальной защиты, игнорировать рекомендации, никакая медицина ни в какой стране мира с этим не справится. Давайте просто уважать друг друга.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

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