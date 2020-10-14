Рябков назвал неприемлемыми предложения США по ДСНВ

Позиция Соединенных Штатов Америки об условии продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) неприемлема для Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал заявление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о взаимной заморозке ядерных арсеналов.

"Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Дипломат связал подобную риторику с грядущими выборами главы Белого дома. Они должны пройти 3 ноября.

"Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат", - сказал Рябков.

Ранее Биллингсли заявил, что США готовы "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов, причем, по его словам, Вашингтон и Москва достигли по этому поводу "принципиального" соглашения.

"Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое", - цитирует агентство американского чиновника.

Он добавил, что соглашение должно включать заморозку тактических носителей. В Вашингтоне уверены, что они составляют более половины потенциального ядерного арсенала РФ.