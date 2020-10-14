В пресс-службе Следственного комитета сказали, что речь идет о крупных денежных средствах - в размере больше 120 миллионов рублей.

Интересно, что в этом случае ведомство Александра Бастрыкина говорит не только стандартное "эффективное взаимодействие следствия, оперативных служб", но и подчеркивает, чтобыли оперативные ответы из зарубежных и российских банков.

Напомним, что против экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова расследуется одновременно несколько уголовных дел. По версии следствия, бывший министр легализовал 32 миллиарда рублей. Его также подозревают в хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний в составе преступного сообщества.

Кроме самого Абызова по этим уголовным делам арестованы еще шесть человек. Преступления расследуются по четырем уголовным статьям.