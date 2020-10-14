Трамп похвастался иммунитетом к COVID-19 и пообещал расцеловать избирателей

У президента США Дональда Трампа выработался иммунитет к коронавирусу, поэтому он готов расцеловать избирателей. Об этом сообщил сам американский лидер во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании.

Хозяин Белого дома заявил, что может спуститься трибуны и расцеловать всех - мужчин и женщин. "Посмотрите на того парня, какой он симпатичный. Я его поцелую. Не с большим удовольствием, но это нормально", - цитирует Трампа РИА Новости.

Ученые полагают, что человек, переболевший COVID-19, действительно, получает иммунитет, хотя не исключено, что иммунитет сохраняется лишь ограниченное время. Также пока не известно, может ли человек с иммунитетом переносить вирус на других людей.

Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил второго октября. По совету медиков президента США госпитализировали, а уже через три дня он был выписан из центра имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом. В субботу лечащий врач Трампа Шон Конли объявил, что президент больше не заразен. По его словам, ПЦР-тест показал, что глава государства не представляет для других опасности с точи зрения передачи вируса, а также может прекратить изоляцию.