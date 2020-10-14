Новости

Эпидемиолог назвал обязательную информацию перед прививкой от COVID-19 07:03
Медведев призвал за счет государства обеспечивать россиян лекарствами по рецептам 06:54
Сингапурские медики рассказали еще об одном осложнении COVID-19 06:50
В Петербурге суд рассмотрит иск историка Соколова к обидевшей его девушке 06:45
Трамп заявил о вызывающих зависть новейших вооружениях США 06:24
Вильфанд рассказал о резкой смене погоды и возможном снеге 05:53
В Малайзии из-за вспышки коронавируса ввели повторные ограничения 05:33
В 20 штатах США зафиксирован рекорд по приросту больных COVID-19 05:19
Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса 05:18
Генпрокурор РФ впервые за 20 лет посетил Камчатку 05:07
Главный инфекционист США не увидел проблем в приостановке испытаний вакцин 04:44
США и Великобритания договорились вместе осваивать Луну 04:36
Трамп похвастался иммунитетом к COVID-19 и пообещал расцеловать избирателей 04:12
Байден: Исход президентских выборов в США зависит от Флориды 03:40
РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры 03:32
В Испании запретили гендерные различия в оплате труда 03:22
Более 38 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 02:54
Ущерб экономике США от коронавируса оценен в триллионы долларов 02:53
Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов на вакцину от COVID-19 02:45
Bloomberg: Трамп решил вывести войска США из Сомали 01:42
Суд разрешил Трампу приостановить перепись населения в США 01:35
Взрыв в порту Бейрута поставил в тупик следователей ФБР 01:17
Россия - Венгрия - онлайн-трансляция матча Лиги наций 01:00
Наступил лучший период для наблюдений за Марсом с территории России 00:47
Рябков назвал неприемлемыми предложения США по ДСНВ 00:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
14.10.2020 06:24
Рубрика: В мире

Трамп заявил о вызывающих зависть новейших вооружениях США

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп во вторник в очередной раз выступил с утверждением о том, что у его страны есть новейшие разработки в оборонной сфере, которых нет ни у одного другого государства.

Фото: AFP/SAUL LOEB
Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию

"У нас есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна", - цитирует ТАСС выступление американского лидера на встрече со сторонниками в Пенсильвании. По словам Трампа, Соединенным Штатам все завидуют. Президент США также заверил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах он не станет втягивать Америку в "бесконечные, нелепые войны".

Напомним, ранее газета The Washington Post опубликовала отрывки из книги журналиста Боба Вудворда, заявившего, что глава государства поделился с ним секретной информацией. Якобы Трамп рассказал о ядерном оружии, аналогов которому нет ни у кого. Позже журнал Popular Mechanics разоблачил "секретное" оружие Трампа. Издание утверждает, что президент имел в виду ядерные боеголовки W76-2, разработанные для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5. Взрывная мощность одной такой боеголовки - около 100 килотонн.

В мире США

Главное сегодня

Рябков назвал неприемлемыми предложения США по ДСНВ
Лавров: Если в ЕС не проявят уважения к России, Москва прервет общение
Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса
Что показала компания Apple: самое важное с презентации
Госдума приняла в I чтении поправки к закону о Конституционном суде
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса