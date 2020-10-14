Трамп заявил о вызывающих зависть новейших вооружениях США

Президент США Дональд Трамп во вторник в очередной раз выступил с утверждением о том, что у его страны есть новейшие разработки в оборонной сфере, которых нет ни у одного другого государства.

"У нас есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна", - цитирует ТАСС выступление американского лидера на встрече со сторонниками в Пенсильвании. По словам Трампа, Соединенным Штатам все завидуют. Президент США также заверил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах он не станет втягивать Америку в "бесконечные, нелепые войны".

Напомним, ранее газета The Washington Post опубликовала отрывки из книги журналиста Боба Вудворда, заявившего, что глава государства поделился с ним секретной информацией. Якобы Трамп рассказал о ядерном оружии, аналогов которому нет ни у кого. Позже журнал Popular Mechanics разоблачил "секретное" оружие Трампа. Издание утверждает, что президент имел в виду ядерные боеголовки W76-2, разработанные для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5. Взрывная мощность одной такой боеголовки - около 100 килотонн.