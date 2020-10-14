Украина обыграла Испанию в Лиге наций

Команда Андрея Шевченко после домашнего поражения от Германии на своем поле принимала не менее грозного соперника - Испанию. Первый матч между этими командами завершился крупной победой испанцев - 4:0.

Победа в этом поединке позволила бы украинской команде вернуться в борьбу за победу в группе. В первом тайме сборная Испании владела преимуществом и чаще угрожала воротам хозяев. Но в завершающей стадии удача была не на стороне гостей.

Во втором тайме украинцам удалось провести голевую атаку. Вышедший на замену Виктор Цыганков воспользовался ошибкой Давида де Хеа и поразил ворота. Все попытки испанцев отыграться ни к чему не привели.

В другом матче группы Германия принимала Швейцарию. Команды показали результативный футбол и сыграли вничью - 3:3. Швейцария вела по ходу встречи 2:0 и 3:2, но удержать победу не сумела. У хозяев отличились Тимо Вернер, Кай Хаверц и Серж Гнабри. В составе швейцарцев точными ударами отметились Марио Гавранович, сделавший дубль, и Ремо Фройлер.

После четырех туров у Германии 7 очков, у Испании и Украины - по 6, у Швейцарии - 2.