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14.10.2020 00:08
Рубрика: Спорт

Украина обыграла Испанию в Лиге наций

Текст: Максим Домчев
Сборная Украины в матче Лиги наций нанесла поражение команде Испании - 1:0. В другом матче группы Германия и Швейцария сыграли вничью - 3:3.
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Команда Андрея Шевченко после домашнего поражения от Германии на своем поле принимала не менее грозного соперника - Испанию. Первый матч между этими командами завершился крупной победой испанцев - 4:0.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Победа в этом поединке позволила бы украинской команде вернуться в борьбу за победу в группе. В первом тайме сборная Испании владела преимуществом и чаще угрожала воротам хозяев. Но в завершающей стадии удача была не на стороне гостей.

Во втором тайме украинцам удалось провести голевую атаку. Вышедший на замену Виктор Цыганков воспользовался ошибкой Давида де Хеа и поразил ворота. Все попытки испанцев отыграться ни к чему не привели.

В другом матче группы Германия принимала Швейцарию. Команды показали результативный футбол и сыграли вничью - 3:3. Швейцария вела по ходу встречи 2:0 и 3:2, но удержать победу не сумела. У хозяев отличились Тимо Вернер, Кай Хаверц и Серж Гнабри. В составе швейцарцев точными ударами отметились Марио Гавранович, сделавший дубль, и Ремо Фройлер.

После четырех туров у Германии 7 очков, у Испании и Украины - по 6, у Швейцарии - 2.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

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