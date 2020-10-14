В 20 штатах США зафиксирован рекорд по приросту больных COVID-19

В США более 20 штатов зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние дни. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, резкий скачок заболеваемости COVID-19 наблюдается в штатах Висконсин, Иллинойс, Индиана и Огайо. Рекордно большое число заразившихся также зафиксировано в Колорадо, Айдахо, Северной и Южной Дакоте, где ранее отмечался постепенный рост заболеваемости, пишет ТАСС.

Эксперты полагают, что число случаев заражения коронавирусом может увеличиться еще больше зимой, когда люди будут проводить больше времени в закрытых помещениях.

Сегодня Соединенные Штаты являются лидерами по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 7,8 миллиона заболевших, 215,8 тысячи американцев скончались.