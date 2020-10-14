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Рубрика: В мире

Главный инфекционист США не увидел проблем в приостановке испытаний вакцин

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приостановка испытаний вакцин от коронавируса нового типа рядом компаний - это нормальное явление. В целом работа над созданием препаратов в США идет хорошо. Об этом в эфире телеканала CNN заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Фото: iStock
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"К ноябрю или декабрю мы должны будем уже знать, есть ли в нашем распоряжении безопасная и эффективная вакцина. В приостановке испытаний нет ничего необычного, ведь речь идет о тестированиях с участием десятков тысяч человек. В таких случаях из предосторожности надо убедиться в том, что обнаруженные явления не касаются самой вакцины", - цитирует эксперта ТАСС.

Над созданием вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в США работают сразу несколько компаний. Правительство профинансировало исследования специалистов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Кроме того, вашингтонская администрация направила средства на эти цели американской биотехнологической компании Moderna, корпорации Johnson & Johnson, а также фирмам Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты 12 миллиардов долларов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, страна лидирует по числу заболевших в мире. Положительный тест на коронавирус получили уже 7 миллионов 854 тысячи 917 человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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